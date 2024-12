Ja Morant relembra parceria com Derrick Rose: “Me fez ser um homem”

Quando Derrick Rose chegou ao Memphis Grizzlies, antes da temporada 2023/24, ele foi tido como uma espécie de mentor para Ja Morant. Apesar de pouco brilhar em quadra e se aposentar depois do fim da passagem, o MVP de 2011 cumpriu seu papel como uma referência para o jovem jogador. Em entrevista ao jornalista Drew Hill, do portal The Daily Memphian, Morant admitiu a influência do veterano.

No ano passado, o armador enfrentou sua suspensão de 25 jogos no começo da campanha, e depois sofreu com lesões. Em um dos anos mais complicados da carreira, a presença do lendário armador foi importante para que o jovem craque conseguisse se manter nos eixos.

“Bom, ele é um cara que passou por muitas coisas ao longo da carreira. Então, foi legal ter alguém tão grande para conversar e me aconselhar em meio a esses problemas. Claro que foi um pouco surpreendente também, porque ele sempre foi um grande jogador. E acho que além de alguns problemas, nós também jogamos de maneira parecida, portanto, foi muito proveitoso, me ajudou bastante a me manter focado”, explicou o astro.

Além de tudo, segundo Morant, dividir um vestiário com o jogador recém-aposentado o fez amadurecer muito.

“Como eu disse, foi uma honra. Só de ter um MVP me respeitando e conversando comigo, falando sobre suas experiências, isso é impagável. Então, me tornei um homem melhor e mais maduro com ele aqui. É algo que vou levar para a vida, tanto no ponto de vista pessoal, quanto como líder dessa franquia”, concluiu.

Em quadra, a contratação de Derrick Rose foi vista como a de um reserva que poderia ajudar a equipe enquanto Ja Morant estivesse suspenso. Mas no fim, toda a equipe sofreu com graves lesões e com o veterano não foi diferente.

Rose só atuou em 24 partidas ao longo da campanha de 2023/24, sendo titular em sete oportunidades. Suas médias foram de oito pontos, 3.3 assistências e 1.9 rebote. Além disso, ele acertou 36.6% nas bolas de três.

Após alguns rumores de troca, o armador foi dispensado pela equipe e pouco depois anunciou sua aposentadoria das quadras após 16 anos de carreira na NBA. Mas antes disso, ele contribuiu com o papel de líder veterano para ajudar o jovem astro do Grizzlies, que passou por muitas polêmicas nos últimos anos, e tem fugido desse tipo de episódio desde então.

Na atual campanha, Morant enfrentou algumas pequenas lesões mas tem sido ótimo para a equipe do Tennessee. O Grizzlies está brigando pelo mando de quadra em uma Conferência Oeste muito disputada.

