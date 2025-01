Para ex-jogador, Derrick Rose tinha trajetória de Michael Jordan

Derrick Rose e Michael Jordan foram os últimos grandes ídolos do Chicago Bulls. Afinal, a franquia seis vezes campeã não vence desde que Jordan saiu, há 27 anos, e o tempo onde foi mais competitiva foi justamente com Rose, no começo da década passada. E para Stacey King, analista e ex-jogador da equipe, as lesões de D-Rose o impediram de chegar no mesmo patamar de Jordan para a franquia.

“Se ele nunca tivesse se machucado, ele se aposentaria como um jogador do Bulls”, disse King ao The Athletic. “Se ele ficasse saudável e seguisse a trajetória que estava trilhando, ele seria o Michael Jordan… Por isso, se não o colocarem no Hall da Fama, será uma injustiça. Quando ele estava saudável, não havia nada como ele”.

Comparar Rose com Michael Jordan pode parecer uma blasfêmia para alguns fãs, mas King acredita que Rose estava um passo acima do típico astro da NBA. “Aquele garoto não era apenas um jogador especial, mas também uma pessoa especial”, seguiu King. “Pessoas que não o conhecem podem pensar de outra forma. Mas garanto o seguinte: se você perguntar a qualquer pessoa que o conheça ou tenha jogado com ele, ninguém terá uma palavra ruim para dizer sobre ele. Isso é raro para um astro”.

Publicidade

Rose jogou oito temporadas pelo Bulls. Foram mais de 400 jogos pela equipe, com médias de 19.7 pontos, 6.2 assistências e 3.7 rebotes por jogo. Além disso, o armador ganhou o prêmio de MVP de 2010/11, com apenas 21 anos. Rose é, até hoje, o MVP mais novo da história da NBA.

Leia mais!

Jordan dispensa apresentações, é claro. O camisa 23 é um dos maiores da história, com seis títulos, cinco MVP, uma medalha de ouro olímpica e várias outras glórias.

Publicidade

Então, o jogador foi a grande esperança de Chicago pós Jordan. Embora faça muito tempo, Rose foi um dos jogadores que rivalizavam com LeBron James pelos títulos da conferência Leste. É verdade, entretanto, que nunca levou a melhor, já que LeBron foi para as finais de 2010 a 2018.

Infelizmente, as lesões atrapalharam a carreira do armador, e as coisas nunca mais foram as mesmas. Foi na temporada 2011/12 que tudo começou a desandar, e Rose disputou apenas 39 jogos naquele ano devido a várias lesões.

Eventualmente, o craque foi dispensado pelo Bulls e passou por vários times até se aposentar, em setembro. Até hoje, sua carreira é considerada um dos maiores “e se” da história do basquete, algo que os fãs do Bulls ainda pensam com frequência. Seja como for, o Bulls precisa de novos ídolos, já que Michael Jordan saiu há 27 anos, Derrick Rose há nove, e ninguém tomou o posto ainda.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA