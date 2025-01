Shai Gilgeous-Alexander e Karl-Anthony Towns são os melhores da NBA no mês

Nesta quinta-feira (2), a NBA divulgou Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Karl-Anthony Towns (New York Knicks) como os melhores jogadores de dezembro. Enquanto o astro do Thunder comandou a equipe a 12 vitórias e uma derrota no mês, Towns brilhou pelo Knicks com uma campanha de 12 triunfos em 14 jogos.

Apesar de estar na NBA em sua décima temporada, Towns vence o prêmio apenas pela primeira vez na carreira. Por outro lado, Shai acumula a sua terceira premiação. As outras foram em dezembro de 2023 e novembro de 2024. Ou seja, Gilgeous-Alexander venceu os dois meses pelo Oeste na atual temporada. Mas no Leste, Jayson Tatum venceu no primeiro mês.

Enquanto Shai Gilgeous-Alexander teve 33.3 pontos e 2.5 roubos de bola em dezembro, Karl-Anthony Towns registrou 23.2 pontos, além de 14.6 rebotes em sua primeira temporada na NBA longe do Minnesota Timberwolves.

Outros que foram considerados pela NBA além de Shai e Towns

Oeste: Deni Avdija e Shaedon Sharpe (Blazers), Kyrie Irving (Mavericks), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Nuggets), Norman Powell (Clippers), Alperen Sengun (Rockets) e Victor Wembanyama (Spurs).

Leste: Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Haliburton (Pacers), Tyler Herro (Heat), Jalen Johnson e Trae Young (Hawks), Tyrese Maxey (Sixers) and Donovan Mitchell (Cavs).

Vale ressaltar que mais cedo a NBA divulgou a primeira parcial para o All-Star Game de 2025. Towns e Gilgeous-Alexander aparecem entre os mais votados em suas conferências.

Enquanto Gilgeous-Alexander já brigou pelo MVP na última temporada (ficou em segundo), Towns jamais entrou na briga. No máximo, ele fez parte do terceiro time ideal da NBA em 2017/18 e em 2021/22. No entanto, já foi ao Jogo das Estrelas em quatro oportunidades, todas pelo Minnesota Timberwolves.

A segunda eleição de Shai para o melhor jogador do mês no Oeste pode impactar diretamente na lista do MVP. Isso porque Nikola Jokic lidera a Corrida da atual temporada desde o início, mas o Denver Nuggets só conseguiu subir para o quarto lugar no Oeste na noite do dia 1° de janeiro. Até então, o time ficava entre a quinta e a sétima posição.

Em contrapartida, o Thunder de Gilgeous-Alexander disparou no Oeste e possui 27 vitórias em 32 jogos. O time só não tem a melhor campanha geral da NBA porque o Cleveland Cavaliers soma 29 triunfos e quatro derrotas.

Nesta sexta-feira, a NBA divulga a atualização do prêmio.

Três vezes MVP nas últimas quatro edições, Jokic briga diretamente com Shai em 2024/25 na NBA. Por enquanto, dificilmente o vencedor será diferente de um dos dois.

