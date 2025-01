Reforço do Lakers, Dorian Finney-Smith deve ser agente livre

O Los Angeles Lakers recebeu muitos elogios por adquirir Dorian Finney-Smith do Brooklyn Nets, mas pode precisar abrir a carteira para mantê-lo. Segundo Michael Scotto, do HoopsHype, o reforço recém chegado deve recusar sua player option de US$15,38 milhões com o Lakers para 2025/26 e se tornar agente livre.

“O Lakers espera manter Finney-Smith a longo prazo, mas a expectativa é que ele recuse a player option e entre na free agency irrestrita”, disse Scotto. O ala, que está arremessando 43.5% da linha de três nesta temporada, busca um grande contrato. Afinal, seu valor era um dos mais altos da janela de trocas da NBA, com várias equipes interessadas.

É difícil imaginar que o Lakers não sabia disso antes de trocar D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e três escolhas de segunda rodada por Finney-Smith e Shake Milton. Isso porque o preço pago pelo jogador não é para um “aluguel” de seis meses. A equipe espera poder contar com Finney-Smith por várias temporadas.

Finney-Smith, de 31 anos, merece buscar um grande contrato. O ala tem médias de dez pontos, 4.4 rebotes, 1.6 assistências, 0.9 roubo e 0.6 toco em 2024/25. Mas o que realmente chama atenção é seu arremesso de três pontos – 43.5% – e sua boa defesa, sendo visto como um dos melhores defensores de perímetro da liga. Com contratos como o de Alex Caruso (4 anos, US 81milhões), Finney-Smith pode conseguir algo parecido, já que mostra a valorização de grandes defensores na NBA.

Sua estreia, porém, foi discreta: dois pontos, acertando apenas um arremesso em quatro. Além disso, teve dois rebotes e duas assistências na derrota para o Cleveland Cavaliers. Finney-Smith disse que ainda não conhece as jogadas do time, mas está focado em contribuir. “Tentei trazer energia e ser eu mesmo na defesa”, comentou.

Dessa forma, o Lakers espera utilizar o reforço para convencê-lo a ficar antes mesmo de se tornar um agente livre. A equipe foi atrás de Finney-Smith justamente por suas dificuldades com a defesa de perímetro. Entretanto, ao ver Dennis Schroder ir para o Golden State Warriors e jogar mal no início, pode ser que os torcedores precisem de paciência.

Los Angeles ainda pode ir atrás de mais trocas até o dia 6 de fevereiro. Em primeiro momento, segundo relatos, a franquia está atrás de um pivô. O nome de Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, chegou a ser cogitado, mas já parece ser passado. Então, o Lakers precisará ser criativo para “fechar” o elenco rumo aos playoffs.

