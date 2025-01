Suns deve ter Bradley Beal e Jusuf Nurkic na reserva

Uma das maiores decepções da temporada, o Phoenix Suns irá promover mudanças no time, começando por Bradley Beal indo para a reserva. De acordo com o repórter Chris Haynes, além do astro, o pivô Jusuf Nurkic sairá do banco nos próximos jogos. A medida é uma tentativa do técnico Mike Budenholzer em recuperar a equipe. Hoje, o Suns é apenas o 12º colocado do Oeste (15 vitórias e 18 derrotas). Ou seja, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Ainda segundo Haynes, Ryan Dunn e Mason Plumlee entram no quinteto titular de agora em diante. Com as mudanças, o Suns espera ter, sobretudo, consistência defensiva. Em 2024/25, a equipe tem a oitava pior eficiência defensiva da NBA. São 115,4 pontos sofridos por 100 posses de bola.

“Em meio a uma sequência de quatro derrotas, o Phoenix Suns deverá fazer duas mudanças drásticas: Bradley Beal e Jusuf Nurkic na reserva. Isso a partir do jogo contra o Philadelphia 76ers, nesta segunda-feira. Além disso, há tensão no vestiário do time. Alguns jogadores estão confusos sobre seus papéis e frustrados com a maneira que estão sendo usados”, informou Haynes.

Na teoria, Beal deverá impulsionar a produção ofensiva da segunda unidade do Suns. Até para tirar o peso das costas da dupla Devin Booker e Kevin Durant. Com o novato Dunn na formação inicial, o time passa a ter um ótimo defensor em quadra. Além disso, o novato não precisa da bola nas mãos. Ou seja, o papel dele é bem definido.

Quanto a Plumlee, o Suns tem um pivô experiente que costuma errar pouco. Apesar de não ser um bom protetor de aro, o camisa 44 mostra mais qualidade defensiva que Nurkic. O bósnio, aliás, é o principal alvo das críticas da torcida em 2024/25. Lento e disperso em quadra, o antigo titular da posição 5 era explorado pelos ataques adversários. Sem contar os inúmeros turnovers que Nurkic comete na temporada (média de 2,3, em 24 minutos em quadra).

Além disso, Beal e Nurkic se tornaram as principais moedas de troca do Suns. Com uma folha salarial elevada, a franquia tem poucos ativos para incluir nas negociações. Espera-se, contudo, que a equipe seja ativa na trade deadline. O astro Jimmy Butler, em baixa no Miami Heat, é um dos atletas no radar de Phoenix.

Situação de Bradley Beal

Desde que chegou ao Suns, na offseason de 2023, o agora reserva Bradley Beal vive desfalcando o time. Com variadas lesões, ele atuou em 76 dos 115 jogos da equipe no período. Ou seja, ficou de fora de 34% das partidas. Suas médias, nesta temporada, são de 17,8 pontos e 3,1 assistências.

Beal é a moeda de troca ideal em um possível negócio por Butler. O Heat, para começar, esteve entre os times especulados para receber o astro antes da negociação com o Suns. O próprio jogador também sinalizou a vontade de jogar em Miami no passado. Além disso, do ponto de vista salarial, os dois contratos são bem semelhantes e viáveis.

O Suns está acima do segundo limite do teto salarial da liga e, por isso, lida com várias restrições. Não pode receber um valor superior em salários ao que recebe em qualquer troca, por exemplo. Assim, no caso de Butler, a semelhança dos vínculos é crucial. Pelas regras da liga, uma troca do craque e um jogador de salário mínimo do Heat por Beal já funcionaria, por exemplo.

Mas, até o momento, a franquia de Miami não tem interesse no camisa 3 do Suns. Portanto, um terceiro time teria que entrar em uma eventual negociação envolvendo Beal e Butler. Além disso, o ala-armador de Phoenix possui uma cláusula contratual que lhe dá o poder de vetar qualquer troca.

Contratos

Bradley Beal: US$103,8 milhões até o final da próxima temporada e uma player option de US$57,1 milhões em 2026/27

Jusuf Nurkic: US$37,5 milhões até o final da próxima temporada

