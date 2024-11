Bradley Beal reclama por ter sido armador no Phoenix Suns

Bradley Beal passou por uma grande mudança em sua carreira ao ser trocado para o Phoenix Suns. Além de sair do Washington Wizards após 12 temporadas, o astro precisou mudar completamente o seu estilo de jogo. Antes, era um arremessador e pontuador de elite. Na nova equipe, porém, passou a ser armador e facilitador de jogo para outras estrelas.

A mudança no estilo rapidamente foi sentida no jogo de Beal. Suas médias, por exemplo, caíram de 23.2 pontos e 17.6 tentativas de arremessos por partida, durante a temporada 2022/23, para 18.2 e 13.9, respectivamente, na campanha passada. Desse modo, em entrevista à ESPN, ele reclamou da função como armador da equipe.

“O Phoenix Suns estava me usando mais como facilitador do que pontuador, o que mexeu muito com minha cabeça”, contou Bradley Beal. “Literalmente, o verão inteiro foi de reflexão, pensando: ‘quem é você?’. Eu precisei ter uma conversa sincera comigo mesmo, sabe. Tirei um tempo para me olhar no espelho e responder: ‘o que preciso melhorar? Quem sou eu?”, acrescentou.

Além da queda da produção ofensiva, Beal também não conseguiu se adequar à função. Como armador titular do Suns, afinal, ele conseguiu uma média de cinco assistências por partida. Então, Devin Booker precisou assumir como armador ao longo da temporada e terminou com 6.9 passes por jogo.

Durante a temporada, o ex-técnico do Suns, Frank Vogel, chegou a comentar a mudança no estilo de Beal. Segundo ele, o ala-armador estava “se sacrificando” pelo bem do time. “Eu acho que é bem importante sempre lembrar isso. Ele tem sido o nosso armador principal e mudou o seu jogo, pois precisa infiltrar mais do que fazia antes”, afirmou, na época.

Em 2024/25, porém, Beal pôde retornar à sua função. Além da saída de Vogel, o elenco também recebeu o armador Tyus Jones. Com um armador de ofício, o técnico Mike Budenholzer passou a utilizar o camisa 3 como ala no quinteto titular. Como resultado, a equipe tem uma das melhores campanhas da Conferência Oeste, com quatro vitórias em cinco partidas.

Beal, por sua vez, tem médias de 18 pontos, 4.7 assistências e 2.3 rebotes. O jogador, aliás, vem cumprindo a função de terceira principal arma ofensiva, atrás de Kevin Durant e Booker. Vale lembrar que o Suns fez um investimento pesado no ala-armador. Na troca com o Washington Wizards, a equipe enviou quatro escolhas de primeira rodada e abrigou um contrato de US$ 50 milhões anuais.

