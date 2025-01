LeBron James relembra jogo com Michael Jordan

Convidado do podcast New Heights, apresentado pelo astro da NFL Travis Kelce e seu irmão Jason, LeBron James relembrou o dia que esteve em quadra ao lado de Michael Jordan. O astro revelou uma história pouco conhecida dos fãs, da ocasião que juntou os agora dois maiores nomes da história da NBA.

“Cara, essa história é real. Sei que algumas pessoas duvidam, mas isso é real, eu estava em quadra com algumas lendas da NBA. Além de Michael Jordan, também jogaram nomes como Antoine Walker, Ron Artest, Penny Hardaway, Michael Finley e alguns outros”, afirmou James.

E o craque, pelo visto, não se acanhou. Afinal, apesar de admitir ter ficado nervoso com a ocasião, deixou claro que brilhou no “confronto”.

Publicidade

“Eu estava nervoso demais. Finalmente cheguei lá, ia jogar com esses caras de uma forma não oficial, mas todos eles ainda são da NBA. Então, você fica pilhado, Michael Jordan estava lá. Mas eu fui me acostumando e aos poucos comecei a jogar muito bem. Eu pensei que estava prestes a brilhar, e garanto a vocês que fiz isso. Ninguém conseguia me parar”, contou.

Leia mais!

James contou do seu ponto de vista particular, mas a história também foi confirmada por outro atleta que ele citou: Ron Artest. Em participação no podcast de Paul George no ano passado, ele confirmou que o jogo realmente aconteceu. O ala especialista defensivo também tinha apenas 20 anos na época.

Publicidade

“Aconteceu, não é lenda. Na verdade, todos nós já sabíamos quem era LeBron James. Naquela época já falavam muito sobre ele, era muito famoso já. Aliás, ele era maior do que todos nós já naquela época. Então, foi meio que esperar e ver o que ele podia fazer além da fama”, explicou Artest.

E de acordo com o ala campeão pelo Los Angeles Lakers, James mostrou que a fama inicial já indicava que ele seria um enorme jogador na NBA.

“Cara, ele dominou. Ele tinha 15 ou 16 anos e estava lá, jogando de costas pra cesta, armando seu time, atacando o aro. Acho que todo mundo já percebeu que ele seria um grande problema”, concluiu.

Publicidade

Michael Jordan e LeBron James nunca se enfrentaram oficialmente ou disputaram uma mesma temporada. Aliás, LeBron entrou na liga em 2003/04, exatamente o primeiro ano sem Jordan, após sua última aposentadoria pelo Washington Wizards. Então, ambos se conheceram muito antes da entrada do camisa 23 na liga.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA