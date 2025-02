Pelicans e Raptors acertam troca de Brandon Ingram

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, New Orleans Pelicans e Toronto Raptors acertaram uma troca centrada no ala Brandon Ingram. Enquanto o Raptors fica com o ala canadense, o Pelicans recebe Bruce Brown, Kelly Olynyk, uma escolha de primeira rodada e outra de segunda.

All-Star em 2019/20, Ingram iniciou a carreira no Los Angeles Lakers como escolha número 2 do Draft de 2016, mas foi para o Pelicans em troca. Ele fez parte da negociação que levou Anthony Davis ao Lakers. Na época, New Orleans recebeu Lonzo Ball, Josh Hart, além de várias picks e do próprio ala.

Seu sucesso no Pelicans foi imediato, vencendo o prêmio de jogador que mais evoluiu em 2020. Na ocasião, ele registrou médias de 23.8 pontos, 6.1 rebotes e 4.2 assistências, além de 39.1% de aproveitamento nos arremessos de três.

No entanto, Brandon Ingram vem sofrendo com lesões. Na atual temporada, por exemplo, ele atuou em apenas 18 jogos. Apesar de não ter grande queda em seus números, o jogador parecia distante de seguir no Pelicans.

Isso porque, antes da troca para o Raptors, Brandon Ingram pedia ao time de New Orleans uma extensão máxima em seu contrato. Não recebeu, enquanto a direção fazia jogo duro. Sem a garantia de que ganharia um novo acordo, sua permanência era quase improvável para depois da trade deadline.

Como Brandon Ingram está em seu último ano de acordo de US$36 milhões, ele poderia deixar o Pelicans de graça ao fim da temporada 2024/25 da NBA. Apesar de estar sem atuar desde o dia 7 de dezembro, o ala vinha recebendo várias pesquisas de rivais para saber de sua disponibilidade.

Enquanto isso, o Pelicans vinha “preparando terreno” para fazer uma troca, seja com o Raptors ou não. Aliás, antes de Jimmy Butler ir para o Golden State Warriors, o time de San Francisco tinha interesse em Ingram. Em dezembro, para ter uma ideia, até o Los Angeles Lakers chegou a pensar em uma volta do ala. No entanto, sem sucesso.

Por outro lado, chega Bruce Brown, um especialista em defesa. Campeão com o Denver Nuggets em 2021/22, ele virou agente livre ao fim daquela temporada e assinou por dois anos com o Indiana Pacers. No entanto, o Pacers o enviou em troca para o Raptors na campanha passada. Por fim, Olynyk é um pivô com habilidades ofensivas e pode suprir a ausência de Daniel Theis, que foi ao Oklahoma City Thunder em negociação.

Brandon Ingram deixa o Pelicans após quase seis temporadas.

Pelicans sofre com lesões

Desde o início da temporada, o New Orleans Pelicans teve muitos problemas com lesões. Além de Brandon Ingram, Zion Williamson, Dejounte Murray, Troy Murphy, CJ McCollum e Herb Jones perderam vários jogos.

Aliás, Murray chegou como a principal contratação para 2024/25, mas se machucou no primeiro jogo. Desde então, ele ficou fora por um mês. Retornou às quadras e sofreu outra lesão. Agora, pelo resto da campanha.

Como resultado, o trio sonhado pelo Pelicans com Ingram, Williamson e Murray jamais entrou em quadra ao mesmo tempo.

Veja os contratos da troca de Brandon Ingram

Raptors recebe: Brandon Ingram (expirante de US$36 milhões)

Pelicans recebe: Bruce Brown (expirante de US$23 milhões), Kelly Olynyk (US$12.8 milhões em 2024/25 e mais US$13.4 milhões em 2025/26), uma escolha de primeira rodada e uma de segunda

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

