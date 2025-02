Na estreia de Jimmy Butler, Warriors vence Bulls

Jimmy Butler fez sua estreia pelo Golden State Warriors na noite de sábado (8) diante de seu primeiro time na NBA, o Chicago Bulls. Mas quem brilhou mesmo foi Stephen Curry, autor de 24 de seus 34 pontos apenas no terceiro quarto. Ele liderou o Warriors no triunfo por 132 a 111. Enquanto isso, Butler terminou com 25. O brasileiro Gui Santos somou sete pontos e oito rebotes em 14 minutos.

Por outro lado, Coby White e Matas Buzelis foram os destaques do Bulls. Enquanto White anotou 27 pontos, Buzelis contribuiu com 16.

Jimmy Butler não jogava desde o dia 21 de janeiro com o Miami Heat por conta de uma suspensão. Aliás, foi a terceira apenas naquele mês. Então, depois de muita demora, Butler foi em troca para o Warriors.

O jogo

Logo de cara, Jimmy Butler teve boas ações ofensivas, enquanto o Warriors vencia o Bulls por 7 a 2. Mas Chicago reagiu e liderava por 16 a 14. Então, o time de San Francisco voltou a liderar, após cesta de três do astro Stephen Curry. Pouco depois, o armador acertou mais uma de longe e deixou em 24 a 18. Gui Santos ampliou para 28 a 23, enquanto restavam cerca de dois minutos para o fim do primeiro quarto. Os times trocaram cestas do perímetro, mas Golden State seguia na frente por 34 a 31.

Já no segundo quarto, o Bulls virou sobre o Warriors, enquanto Jimmy Butler ajudava mais na organização de ataque. Depois, Kevin Huertes (em sua estreia por Chicago) e Jalen Smith acertaram de três e o placar estava em 41 a 34 para os donos da casa. Mais uma vez de três, Smith ampliou para 46 a 34. Com erros de ataque e arremessos ruins, Golden State viu Chicago abrir 53 a 36. Mas os visitantes reagiram e cortaram para 11. Ao fim do primeiro tempo, o time de Illinois vencia por 69 a 55.

Então, na volta do intervalo, a diferença em favor do Bulls sobre o Warriors seguiu crescendo, mesmo com Jimmy Butler tentando fazer de tudo. Sem sucesso, entretanto. Por outro lado, Coby White acertava cestas de três em sequência. Assim, o placar estava em 83 a 59. Mas Stephen Curry converteu do perímetro, com Stephen Curry e Buddy Hield. Assim, a diferença despencou para 12.

Após rebotes ofensivos de Gui Santos, ele passou para Brandin Podziemski, que cortou para nove. Moses Moody diminuiu ainda mais, mas na sequência, Josh Giddey sofreu falta para converter dois lances livres. Aos poucos, o Warriors cortava a vantagem do Bulls com Curry, enquanto Jimmy Butler descansava.

Butler voltou, pegou rebote ofensivo e o Warriors diminuiu para um. Na sequência, Curry virou em 94 a 93. Depois, o astro acertou outra de três para deixar em 97 a 93. Detalhe: o camisa 30 anotou 24 pontos apenas no terceiro período, a mesma diferença que o Bulls colocou em cima do Warriors no período.

Último quarto

Até o terceiro quarto, Jimmy Butler fazia uma estreia apenas discreta, mas ele teve grande sequência e fez o Warriors abrir 104 a 94. A diferença, então, subiu para 12 após passe de Butler.

A vantagem seguiu aumentando após cestas de Qunten Post, de três. Assim, o Warriors vencia o Bulls por 121 a 101.

Sem problemas, o técnico Steve Kerr colocou seus reservas, garantindo a vitória.

(26-26) Golden State Warriors 132 x 111 Chicago Bulls (22-31)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 34 5 6 0 1 Jimmy Butler 25 2 4 1 1 Brandin Podziemski 16 5 7 1 0 Buddy Hield 14 5 3 2 0 Quinten Post 18 2 2 0 1

Três pontos: 19-48; Curry: 8-16

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 27 4 4 0 0 Matas Buzelis 16 4 5 1 1 Jalen Smith 12 0 7 2 0 Josh Giddey 11 6 4 1 3 Nikola Vucevic 10 4 1 2 0

Três pontos: 17-39; White: 6-9

