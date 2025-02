Blazers faz melhor marca da história em vitória sobre Hornets

É fato que o Portland Trail Blazers vem fazendo uma temporada acima do que se esperava, especialmente nas últimas semanas. Mas na vitória sobre o Charlotte Hornets, na noite de sábado (22), o Blazers quebrou sua marca na diferença de pontos. No fim, Portland ganhou por incríveis 141 a 88.

Os 53 pontos de vantagem sobre o Hornets significam a maior marca do Blazers em uma vitória na história da franquia. Até então, eram 50 diante (129 a 79) do Cleveland Cavaliers, em 1982.

Em casa, o Blazers não tomou conhecimento do Hornets desde o início. Charlotte até liderou, mas por 4 a 3, após cesta de LaMelo Ball. Aliás, sua única em dez tentativas no jogo. Desde então, Portland começou a abrir vantagem de forma muito rápida. Depois de arremesso de três do armador Scoot Henderson, os anfitriões lideravam por dez pontos com pouco mais de quatro minutos de partida.

Então, o Blazers teve uma sequência de 10 a 2 nos últimos dois minutos para abrir 38 a 21 sobre o Hornets no primeiro período. Já no segundo, os visitantes até tentaram cortar a diferença. Mas em vão. Em pouco tempo, Portland seguiu ampliando, especialmente com as cestas de três do jovem Shaedon Sharpe. Ao fim do primeiro tempo, o placar mostrava 73 a 40.

Na volta do intervalo, o Blazers seguiu aumentando a marca sobre o Hornets, enquanto a vitória estava cada vez mais próxima. Sem grandes problemas, o time do técnico Chauncey Billups “não tirou o pé do acelerador”. Assim, a vantagem já era de 38 quando Anfernee Simons fez 84 a 46. Charlotte até teve uma sequência, mas aos poucos Portland tratou de garantir o resultado. Henderson deixou em 98 a 57 e Sharpe ampliou para 101 a 57.

Não havia reação, enquanto o Blazers seguia massacrando a defesa do Hornets. Do outro lado da quadra, os donos da casa defendiam muito forte e não permitiam cestas fáceis.

A diferença chegou a ser de 55 pontos em favor do Blazers, mas o jovem Nick Smith fez duas cestas consecutivas para o Hornets. No fim, a vantagem ficou mesmo em 53.

Anfernee Simons liderou Portland com 25 pontos (cinco em dez de três) e quatro assistências, enquanto Shaedon Sharpe, Toumani Camara e Jabari Walker anotaram 20 cada. Aliás, foi a melhor partida de Walker na temporada 2024/25 da NBA. Ele ainda pegou 14 rebotes em 26 minutos, enquanto atuou por várias vezes como pivô em formação mais baixa. Isso aconteceu porque o titular Deandre Ayton e Robert Williams não jogaram. Donovan Clingan começou no quinteto inicial.

Foi a vigésima quarta vitória do Blazers em 57 jogos na temporada 2024/25. Apesar de estar longe de classificação por qualquer coisa, time já superou o número de triunfos (21) que teve em toda a campanha anterior. Por outro lado, o Hornets tem a terceira pior marca da NBA, após vencer apenas 14 vezes em 55 partidas.

