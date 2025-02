Trio funciona, Luka Doncic brilha e Lakers vence Nuggets

Fim de tabu. Luka Doncic enfim jogou bem pelo Los Angeles Lakers e para coroar isso, vitória sobre o então algoz Denver Nuggets. Em uma atuação brilhante dos seus astros, a equipe da Califórnia triunfou sobre a franquia do Colorado e segue em grande fase. Além disso, a rodada desse sábado (22) ainda contou com outras quatro partidas.

Se o bom momento de Los Angeles já era real, a vitória contra Denver é, acima de tudo, uma confirmação. São oito triunfos nos últimos dez jogos. Mas talvez nenhuma delas tenha sido maior do que contra o rival que o eliminou nas últimas duas temporadas. São 34 vitórias em 55 partidas em 2024/25. Assim, a equipe subiu para a quarta posição do Oeste e está na disputa do mando de quadra. Isso porque o Houston Rockets, então quarto na conferência, perdeu para o Utah Jazz nesse sábado. O próximo duelo da equipe é na próxima terça-feira (25) contra o Dallas Mavericks.

Denver, do mesmo modo, vem em grande momento. Porém, a equipe perde sua sequência de nove vitórias seguidas na campanha. Aliás, essa era a “mais quente” da NBA até a queda para Los Angeles. O Nuggets venceu 37 de seus 57 jogos na temporada e ocupa a terceira posição do Oeste. A derrota é determinante, já que faz o time perder a igualdade na vice-liderança com o Memphis Grizzlies. O próximo compromisso é na segunda-feira (24) contra o Indiana Pacers.

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets de Nikola Jokic.

Luka Doncic, enfim, brilha

Sem dúvida alguma, Luka Doncic teve seu melhor jogo com a camisa do Lakers. Desde que o jogo começou o ritmo do camisa 77 foi decisivo. Afinal, foram 16 pontos só no primeiro quarto. Grande parte da sequência que aumentou a vantagem inicial foi comandada por ele. Além disso, converteu arremessos decisivos em momentos onde o Nuggets ameaçou uma reação. Por fim, flertou com um triplo-duplo e foi o dono de uma das maiores vitórias de Los Angeles na atual campanha.

Jokic começa bem, mas não consegue pontuar

O atual MVP se acostumou a dominar o Lakers em todos os jogos entre as equipes. No entanto, não foi o caso hoje. É verdade que o pivô fez um triplo-duplo (o que diz muito sobre seu nível atual). Mas após o primeiro quarto em que marcou sete pontos, seu volume ofensivo foi diminuído a quase zero. Dobrado, o sérvio até distribuiu assistências e impactou o jogo ofensivamente, mas menos do que o seu normal.

Lakers pune erros de Denver

Uma grande vantagem de Los Angeles foi por conta dos turnovers. A equipe forçou erros dos donos da casa, que tiveram uma noite pouco assertiva em sua movimentação de bola. Os 20 erros da franquia do Colorado levaram a 39 pontos dos visitantes. Além de ceder a transição para o rival, o Nuggets não conseguiu igualar o sucesso rival nesse quesito.

Rui e Reaves brilham

Grande parte do triunfo do Lakers sobre o Nuggets veio das atuações de Rui Hachimura e Austin Reaves. Além de Luka Doncic e LeBron James, os visitantes tiveram seus outros dois principais jogadores marcando mais de 20 pontos. E acima de tudo, com muita eficiência. A dupla teve oito bolas triplas somadas e acertou 14 de 25 arremessos totais. Em meio a dúvidas sobre o encaixe de ambos com Doncic e James, a dupla deu um recado com grande produção no Colorado.

Gordon e Murray lideram Denver

Enquanto Jokic não teve tanto volume ofensivo quanto o habitual contra o Lakers, o Nuggets teve a liderança ofensiva de Aaron Gordon e Jamal Murray. O canadense, aliás, anotou seis bolas de três, enquanto o ala-pivô foi o cestinha da franquia do Colorado. Porém, conforme o jogo foi avançando e o sucesso do sérvio diminuindo, a produção de ambos não foi o suficiente para manter os mandantes no jogo.

LeBron tem sucesso atacando a cesta

James só teve uma bola tripla no jogo, mas acertou dez arremessos de dois pontos. Grande parte deles no garrafão. Los Angeles teve grande vantagem em pontos no garrafão e na área restrita. Além disso, suas infiltrações geraram constantes bons visuais do perímetro. Luka Doncic teve números maiores no jogo entre Lakers e Nuggets, mas a eficiência do camisa 23 foi gigante em uma das maiores vitórias da equipe no ano.

(34-21) Los Angeles Lakers 123 x 100 Denver Nuggets (37-20)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 32 10 7 4 1 LeBron James 25 9 5 1 3 Austin Reaves 23 4 7 0 1 Rui Hachimura 21 0 4 1 0 Jaxson Hayes 4 4 1 1 1

Três pontos: 16-41; Reaves: 4-7

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 24 5 4 0 0 Jamal Murray 19 3 6 2 0 Russell Westbrook 17 4 1 0 0 Nikola Jokic 12 13 10 1 0 Michael Porter Jr. 13 8 1 1 0

Três pontos: 16-41; Murray: 6-11

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada desse sábado ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira os resultados e box-scores dos outros duelos do dia de NBA.

(27-29) Phoenix Suns 121 x 117 Chicago Bulls (22-35)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 29 4 8 2 0 Kevin Durant 27 11 5 0 1 Bradley Beal 25 6 4 2 0 Nick Richards 15 9 0 0 0 Mason Plumlee 10 6 0 0 1

Três pontos: 10-30; Booker: 4-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 24 8 10 3 1 Coby White 20 4 8 1 0 Nikola Vucevic 16 11 1 0 0 Matas Buzelis 15 3 1 1 1 Kevin Huerter 14 2 2 2 0

Três pontos: 18-53; Huerter: 4-10

(21-35) Brooklyn Nets 105 x 103 Philadelphia 76ers (20-36)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 23 4 4 3 0 Nic Claxton 16 9 3 0 5 Trendon Watford 16 1 6 0 0 Ziaire Williams 11 7 2 0 0 Keon Johnson 11 4 4 3 1

Três pontos: 7-28; Wilson: 2-3

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 2 5 0 1 Quentin Grimes 16 7 5 2 0 Paul George 15 7 2 3 1 Joel Embiid 14 7 5 0 1 Kelly Oubre Jr. 14 5 1 0 0

Três pontos: 10-39; Maxey: 5-11

(35-22) Houston Rockets 115 x 123 Utah Jazz (14-42)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 27 12 7 0 1 Jalen Green 25 3 10 0 0 Amen Thompson 22 9 2 1 0 Jeff Green 16 1 2 0 0 Dillon Brooks 9 9 5 1 0

Três pontos: 17-43; Green: 6-12

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 30 8 6 0 0 Lauri Markkanen 23 10 0 0 0 Walker Kessler 11 17 3 0 2 Isaiah Collier 12 4 10 1 0 Brice Sensabaugh 12 3 3 0 0

Três pontos: 13-40; George: 5-8

(14-41) Charlotte Hornets 88 x 141 Portland Trail Blazers (24-33)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 17 3 3 2 1 Nick Smith Jr. 14 2 2 1 0 Jusuf Nurkic 11 8 5 1 1 Mark Williams 10 5 0 2 0 Wendell Moore Jr. 8 2 0 0 0

Três pontos: 5-32; Bridges: 3-6

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 25 3 4 0 0 Jabari Walker 20 14 2 2 0 Toumani Camara 20 10 6 1 2 Shaedon Sharpe 20 3 5 0 2 Deni Avdija 15 4 4 1 0

Três pontos: 20-43; Simons: 5-10

