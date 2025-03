“Anthony Davis não deveria mais jogar pelo Mavericks”, polemiza jornalista

Anthony Davis ainda não tem previsão de quando volta a jogar pelo Dallas Mavericks. O astro sofreu uma distensão no adutor na sua estreia pela franquia. Desde então, vem se recuperando, porém, Shams Charania, da ESPN, indicou que ele pode ficar fora pelo restante, após a lesão de Kyrie Irving.

A decisão de poupar Davis ainda não foi confirmada pelo Mavericks. No entanto, a lesão de diversos nomes do elenco colocam sob risco a classificação à pós-temporada. Então, não valeria à pena arriscar o ala-pivô de 31 anos, com a chance dele ter uma contusão mais grave.

O jornalista Tim Bontemps, do ClutchPoints, tem uma opinião ainda mais polêmica sobre o tema. De acordo com ele, Davis não deveria nunca mais jogar pelo Mavericks na NBA. Não só nesta temporada. A lesão de Irving, afinal, colocaria em risco o futuro do Mavs pelos próximos anos.

“Davis nunca mais deveria jogar pelo Mavs. Ele não deveria jogar o restante da temporada e a equipe deveria trocá-lo neste verão. Isso é agressivo. Não, não é. Nico Harison falou sobre o time ter uma janela de três ou quatro anos com esse grupo, incluindo esta temporada”, explicou Bontemps.

Davis chegou ao Mavericks na troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Na época, o GM Nico Harrison explicou que tomou a decisão por acreditar que o ala-pivô aumentaria a janela de títulos imediata do Mavs. A lesão dele, porém, foi indicativo ruim para a aposta feita na trade deadline.

Somado a isso, veio a lesão de Irving. O armador era visto como a estrela complementar de Davis para o Mavericks brigar pelo título. Sem eles, entrentato, o elenco está somente na décima posição do Oeste e tem se distanciado da zona de classificação para a pós-temporada.

O Mavs deve adiar a projeção de título para 2025/26. Bontemps, ainda assim, acha que Irving deve demorar para se recuperar da lesão. Enquanto isso, Anthony Davis teria que jogar como uma estrela solitária no Mavericks, sem condições de vencer sozinho.

“Irving será um armador de 33 anos que acabou de sofrer uma lesão catastrófica no joelho. Basicamente, é preciso descartá-lo como uma estrela na próxima temporada. Talvez, ele volte a desempenhar esse papel, mas, se você estiver administrando a franquia, precisa assumir que isso não vai acontecer. Então, essa equipe do Mavericks não tem condições de competir sem uma estrela ao lado de Davis”, completou.

