Ex-jogador pede saída de Pat Riley do Heat

O ex-jogador da NBA, Jeff Teague, tem uma opinião polêmica sobre o presidente do Miami Heat, Pat Riley. De acordo com ele, a franquia “tem que se livrar” do dirigente. A fala acontece após a equipe da Flórida alcançar uma sequência de oito derrotas e se distanciar da vaga na pós-temporada.

Riley, aliás, tem sido alvo de críticas desde a troca de Jimmy Butler no Heat. Após polêmicas entre o astro e o dirigente, Miami conseguiu trocá-lo para o Golden State Warriors. No entanto, desde o negócio, são 15 derrotas em 19 jogos, com a equipe caindo para a décima posição do Leste.

O ex-jogador, então, afirmou que o Heat deveria começar do zero sem Riley. Como sugestão, ele recomendou que Erik Spoelstra assuma a função de GM, como o atual presidente já fez no passado.

“Acabem com o Heat. Já está na hora do Heat implodir. É hora de toda a franquia começar do zero. Deixem Pat Riley se aposentar, sentar em algum lugar. Ele tem 88 anos, cara. Vamos começar de novo. Erik Spoelstra tem que comandar o time, do topo até a base. Ser treinador e GM. Apenas recomeçar”, completou Teague.

A ideia de Teague, no entanto, não deve ser fácil de acontecer. Riley é um dos grandes ídolos da história do Heat. Após uma carreira de sucesso por Los Angeles Lakers e New York Knicks, ele chegou a Miami em 1995 como treinador. Após uma década na função, ele levou Dwyane Wade, Shaquille O’Neal e companhia ao primeiro título da franquia.

Portanto, Pat Riley passou mais duas temporadas na função de técnico, até que assumiu o cargo de dirigente. Assim, ele foi o responsável por juntar LeBron James e Chris Bosh a Wade, formando um dos trios mais fortes da história da NBA. Assim, liderou mais duas conquistas de Miami na NBA.

Aos 88 anos, porém, o dirigente tem acumulado mais polêmicas do que conquistas. Além de Teague, um outro ex-jogador criticou Pat Riley como presidente do Heat. O atleta foi Antoine Walker, que jogou pela franquia no final de sua carreira. Aliás, ele foi campeão em 2006.

De acordo com o ex-jogador, Riley não sabe manter as situações dentro do vestiário.

“Eu amo o Pat. Ele é um disciplinador e gosta de fazer as coisas do jeito dele. No entanto, se você perceber, quando está cansado de você, ele torna isso público. Isso remonta a Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, Jimmy Butler. É algo que nunca fica dentro da franquia. Então, ele toma a decisão e faz isso de forma pública”, contou o ex-jogador.

