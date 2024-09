Jogador campeão com o Boston Celtics se emociona após despedida

Jogador campeão com o Boston Celtics, Oshae Brissett não deve ficar para a próxima temporada. No entanto, ele gostaria de seguir por mais um ano na equipe. Aliás, ele até se despediu da equipe de Massachusetts. O ala revelou estar chateado com a situação, pois acreditava que tinha a chance de continuar no elenco.

“Estou ficando um pouco triste, sabe. Mas quem sabe? Como eu disse, as portas não se fecharam. Mas ainda não aconteceu nada. Só que pensar que não vou voltar é meio louco, entende? Então, eu apenas pensei em tirar isso do meu peito. Apenas para você saber, Boston, cidade de Boston, eu amo você”, afirmou Brissett.

Do elenco que foi campeão com o Boston Celtics em 2023/24, apenas o jogador está sem um destino certo. Isso porque Svi Mykhailiuk, que deixou o Celtics como agente livre, fechou com o Utah Jazz em agosto.

Publicidade

Enquanto isso, uma vaga no elenco do Celtics iria para o calouro Baylor Scheierman, a outra estava disponível e Brissett era o jogador com mais chances de ficar com a outra. Entretanto, a direção acertou com Lonnie Walker. Apesar de ser um contrato sem garantias, é provável que ele receba um acordo definitivo.

Ou seja, se Walker ficar, Brissett certamente não vai seguir em Boston. Para piorar sua situação, o mercado da NBA está praticamente no fim. Quem tinha de assinar, já assinou. As vagas estão cada vez mais raras.

Leia mais

O Celtics voltou a ser campeão pela primeira vez desde 2008, enquanto quase todo o elenco segue para a próxima temporada. No caso de Brissett, ele vinha do banco, mas não fazia parte da rotação principal.

Publicidade

Em 55 jogos, o ala atuou por cerca de 11 minutos por noite. Já nos playoffs, ele só apareceu em jogos que o Boston Celtics liderava por largas vantagens. Seu melhor momento na NBA, entretanto, aconteceu quando vestia a camisa do Indiana Pacers.

Por lá, ele teve destaque na temporada 2020/21, quando disputou 21 partidas e foi titular em 16. Como resultado, obteve médias de 10.9 pontos, 5.5 rebotes e acertou 40.9% do perímetro. No entanto, mesmo com mais oportunidades, o jogador não teve boas performances, especialmente nos arremessos de três.

Publicidade

“Ainda não tenho novidades sobre a próxima temporada sobre onde vou jogar na próxima temporada. Mas o que eu posso fazer é o que eu faço

Oshae Brissett tem um canal no Youtube (BrissyTV), que mostra os bastidores de como é um jogador da NBA fora das quadras.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA