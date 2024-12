Times estão de olho em troca por Anfernee Simons, do Blazers

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador do Portland Trail Blazers, Anfernee Simons chama a atenção de várias equipes da NBA por uma troca. O jogador faz parte de uma lista de atletas que está sob a observação do mercado, em meio a reconstrução da franquia do Oregon. O cestinha pode ser um nome atrativo para times que precisam de mais poder de fogo no perímetro.

O jornalista citou o Blazers em um artigo que contou sobre alguns rumores e situações de mercado enquanto a NBA se aproxima de um período de trocas mais intenso a partir do próximo domingo (15). Afinal, nessa data os jogadores que assinaram com times nessa agência livre, se tornam negociáveis.

“Portland tem um grupo de veteranos, acima de tudo, interessante. Então, espera-se que eles chamem a atenção de várias franquias no mercado. Isso inclui Jerami Grant, Anfernee Simons e Robert Williams III. Apesar de ter vários nomes que podem render ativos para seu elenco, Portland deve analisar suas opções de elenco”, informou Shams.

Grant e Williams são nomes mais comuns aos boatos da NBA desde que a temporada 2024/25 começou. O ala, por exemplo, foi ligado ao Los Angeles Lakers na agência livre, mas as coisas nunca esquentaram a ponto de um negócio sair.

Do mesmo modo, o pivô também chama a atenção de várias franquias. Apesar do histórico de lesões que vem desde o Boston Celtics, ele voltou e jogou bem até aqui na atual campanha. Então, é um dos jogadores da posição mais cobiçados do mercado.

Simons, por outro lado, era considerado até pouco tempo como uma peça jovem chave para a franquia do Oregon. Mas o surgimento de Scoot Henderson e Shaedon Sharpe nos últimos anos, tirou status de “intocável” para Anfernee Simons em uma troca no Blazers.

Ele ainda tem sido o titular geral da equipe na campanha, com Henderson no banco. Mas os dois outros jovens são considerados mais importantes pensando, sobretudo, a longo prazo.

Mas vale dizer que alguns sinais foram dados, apesar de rumores mais concretos não terem saído até essa terça-feira (10). Isso inclui o jornalista Greg Swartz, do portal Bleacher Report. De acordo com ele, Portland deveria pensar em trocar o armador antes do começo da campanha, pensando em reconstrução.

“O Blazers precisa de mais um prospecto de alto nível. Alguém para se juntar ao núcleo formado por Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Deni Avdija e Donovan Clingan. Assim, uma troca envolvendo Anfernee Simons deve trazer uma escolha de primeira rodada e um jogador jovem de potencial ao Blazers. Portanto, o time se enfraqueceria nesta temporada. E esse é o objetivo. Além disso, Sharpe teria mais tempo de quadra”, afirmou.

Além disso, o próprio Simons disse, após o fim da campanha passada, que não gostaria de estar em um time “de derrotas” em 2024/25.

Suas médias na atual campanha são de 16.5 pontos, 4.4 assistências e 2.6 rebotes. Além disso, seu aproveitamento é de apenas 32.3% nas bolas triplas. Seus números estão em queda em relação aos últimos anos.

