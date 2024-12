“Não há ego no Clippers desta temporada”, provoca Norman Powell

Norman Powell é um dos pilares do bom início de temporada do Los Angeles Clippers. Sem Kawhi Leonard, o ala-armador se transformou no principal pontuador da franquia. Em 17 partidas, a média do atleta é de 23.9 pontos e 50.7% de aproveitamento nos arremessos de três pontos. Enquanto isso, o time ocupa a sexta posição da Conferência Oeste, com 14 triunfos em 24 partidas.

A campanha até aqui é certamente surpreendente. O time de Los Angeles, afinal, perdeu Paul George na offseason e Kawhi Leonard para as lesões. Além disso, o astro James Harden já não aparentava ter condições para liderar uma franquia ao sucesso. Porém, Norman Powell explica que a falta de uma grande estrela tem sido importante para o sucesso do Clippers na temporada

Isso porque, a ausência permite um clima leve e reforça o compromisso coletivo. Powell acredita que esses fatores têm permitido ao grupo maximizar seu potencial, compensando as ausências de Leonard e George. Para ele, a falta de ego é o alicerce do sucesso recente da equipe.

Publicidade

“Acho que este ano temos caras que realmente têm uma mentalidade voltada para o time, focados no coletivo em ambos os lados da quadra, dispostos a aprender, crescer e com a mentalidade de fazer o que for necessário para vencer. Todos são receptivos às orientações e focados na missão. Não há egos. Acho que a atmosfera tem sido muito divertida. Afinal, estamos jogando um basquete puro”, afirmou Powell.

No centro dessa atmosfera de harmonia está o próprio jogador que vive a melhor temporada de sua carreira. Ele desponta como um dos principais candidatos ao prêmio de Jogador Que Mais Evoluiu da NBA.

Leia mais!

“Acho que é a oportunidade. O trabalho que coloquei nisso finalmente está aparecendo. Posso ir lá e ser quem sou todas as noites e tenho o total apoio da comissão técnica e dos meus companheiros de equipe”, explicou o atleta.

Publicidade

Outra parte do sucesso é a chance de ser titular com frequência. Com passagens também por Toronto Raptors e Portland Trail Blazers, o ala-armador jamais pôde mostrar o máximo do seu jogo. Na atual campanha do Clippers, porém, ele ganhou a confiança de Tyronn Lue para ser o principal pontuador.

“Quando olho para minha carreira, vejo momentos e períodos em que as pessoas puderam perceber esse desempenho e esse estilo de jogo. No entanto, não consegui sustentá-los por conta do papel que me era atribuído. Então, acho que essa é a maior diferença”, completou.

Publicidade

Por fim, o fato de estar jogando em seu estado natal, a Califórnia, contribui para o sucesso na temporada. Ele celebra a oportunidade de estar mais próximo de sua família e participar de momentos importantes fora das quadras.

“Foi um momento de círculo completo. Desde conversar com meus agentes e ouvir que eu seria trocado para o Clippers, até contar para minha família. Eles não acreditavam que eu estaria de volta em Los Angeles, tão perto de casa que poderiam ir aos jogos”, completou o jogador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA