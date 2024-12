Em péssima campanha na NBA, Kings demite Mike Brown

Com campanha muito ruim na atual temporada da NBA, a direção do Sacramento Kings demitiu o técnico Mike Brown. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time californiano está atrás de um novo treinador para o restante de 2024/25.

No momento, o Kings é apenas o 12° no Oeste com 13 vitórias em 31 jogos. Ou seja, com campanha negativa, a diretoria entende que Mike Brown não estava mais conseguindo tirar o melhor de seus jogadores. Para a atual temporada, a franquia fez troca para ter o astro DeMar DeRozan. Mas mesmo assim, Sacramento não rendia.

Melhor técnico da NBA em 2023, Mike Brown deixa o Kings após 195 jogos: 107 vitórias e 88 derrotas no período. Em 2022/23, por exemplo, Sacramento foi aos playoffs pela primeira vez desde 2005/06. No entanto, quando se esperava uma evolução da equipe, ela não aconteceu. Em 2023/24, o time caiu ainda no play-in. Então, com a presença de DeRozan, a esperança era que isso mudasse.

Publicidade

Não aconteceu.

Após cinco derrotas consecutivas, o Kings desistiu de Brown. Sem perspectivas, o time viu os rumores sobre seus principais jogadores aumentarem “o volume” nas últimas semanas. De’Aaron Fox, por exemplo, falou abertamente sobre a chance de deixar Sacramento. Na última offseason, o armador rejeitou extensão. Inicialmente, imaginava-se que fosse apenas uma estratégia de mercado, para receber um valor maior posteriormente.

Publicidade

Leia mais

Fox falou sobre o desejo de seguir no Kings, mas quer brigar pelo título da NBA.

“Isso depende do nosso time, para onde estamos indo. Quero ter certeza de que estamos em uma posição para tentar vencer no futuro, porque é isso que eu quero fazer. Sei que ganharei desejo suficiente, independentemente de onde jogar ou do que fizer”, afirmou Fox, no podcast de Draymond Green.

Publicidade

Ele manifestou a vontade se se aposentar pelo Kings, mas vê a dificuldade de o time brigar por algo. Então, Fox não descarta a chance de sair.

“É onde estou. Amo a cidade, amo estar aqui, onde criei minha família. Gostaria de ficar e me aposentar aqui. Quantas pessoas podem dizer que jogaram por uma franquia durante toda a carreira? Entretanto, também quero vencer. O Kings sabe que vou dar tudo de mim, mas, no fim do dia, a franquia também precisa. É onde estamos agora”, completou.

Publicidade

Mike Brown tinha contrato com o Kings até 2027, após estender seu contrato com o time de Sacramento em junho. Em setembro, a direção promoveu Jay Triano para o cargo de assistente principal.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA