De’Aaron Fox pode deixar Kings em troca

De’Aaron Fox, armador do Sacramento Kings, ainda não pediu para o time envolvê-lo em uma troca, mas pode estar próximo disso. Segundo o The Athletic, Fox e seu agente, Rich Paul, tiveram uma reunião com o General Manager do Kings, Monte McNair. O objetivo do encontro era discutir uma questão central: qual o plano a partir daqui?

O contrato do armador termina em 2026. Ele negou uma extensão na última offseason. Embora, na época, parecesse ter sido uma operação financeira para possibilitá-lo a um salário maior, hoje o contrato negado tem outro tom. Afinal, De’Aaron Fox não está 100% satisfeito no Kings, e isso pode resultar numa troca.

O jogador já deixou claro que adora a organização, mas que seu objetivo é ganhar. “Quero garantir que estamos em uma posição de tentar vencer no futuro, porque é isso que eu quero fazer no final das contas”, disse Fox, no podcast de Draymond Green. “Para mim, é ‘Estamos melhorando ano após ano?’ e ‘Seremos capazes de competir em alto nível?’”.

É verdade que Fox não pediu uma troca. Porém, o craque e seu agente já avaliam seu cenário em Sacramento antes de decidir o próximo passo. O armador se juntou a Rich Paul em novembro de 2022, e o agente, conhecido por conseguir o que quer para seus jogadores, já está se mostrando influente no futuro de Fox.

Mesmo com mais de um ano sobrando no contrato, o armador pode deixar o Kings numa posição delicada. Afinal, se comunicar que não vai renovar, a equipe vai ter que decidir: perder Fox de graça ou trocá-lo? Foi algo similar ao que Rich Paul e Anthony Davis fizeram no New Orleans Pelicans, em 2019. Na época, o Pelicans ainda fez o Los Angeles Lakers e Davis esperarem até a offseason, mas trocou o pivô.

Enquanto isso, outros times monitoram a situação de Fox de perto. De acordo com fontes da liga, uma equipe em particular — o San Antonio Spurs — se posiciona para buscar o jogador como possível parceiro de Victor Wembanyama, caso Fox se torne disponível. Salvo uma reviravolta significativa dos Kings, outras equipes certamente também estarão de olho.

O Sacramento Kings tem 13 vitórias e 16 derrotas na NBA. Em uma conferência Oeste acirrada, o time terá que batalhar para entrar no play-in. Atualmente, ocupa a 12ª posição.

