Mike Brown se revolta com De’Aaron Fox após derrota do Kings

De’Aaron Fox, certamente, foi o protagonista da quinta derrota seguida do Sacramento Kings. Pelas razões erradas. O astro cometeu falta em um arremesso de três pontos de Jaden Ivey que garantiu a improvável virada do Detroit Pistons contra os locais. Depois do jogo, o técnico Mike Brown não escondeu a revolta com o time. O veterano deu uma entrevista furiosa à imprensa na saída dos vestiários.

“Jaden, antes de tudo, não deveria ter a chance nem de tentar um arremesso de longa distância. A nossa orientação para os jogadores, afinal, foi fazer a falta em quem quer que fosse assim que recebesse a bola de costas. Mas eles driblaram por oito segundos ainda antes de arremessar. E, além disso, é lógica: se está vencendo por três pontos, você ‘trava’ a linha de três”, resumiu o treinador, após o revés por 114 a 113.

Há motivos para uma frustração coletiva no Kings depois da derrota contra o Pistons. O time, para começar, vencia por dez pontos de frente a menos de três minutos do final. Ou seja, teve a vitória nas mãos. Durante a posse decisiva, a equipe teve chances de fazer uma falta e permitiu até um passe entre atletas de Detroit. Foi um colapso de todos, mas Brown apontou que Fox cometeu o erro capital.

“A única coisa que poderia nos comprometer no jogo era um arremesso de três pontos, em síntese. Eu não sei onde De’Aaron estava, mas não havia a menor necessidade de um closeout daquele jeito. Necessidade nenhuma. Estávamos bem em ceder o ataque direto à cesta, sem ajuda. Então, por que ele fez isso? Eu não sei. Tenho que rever o vídeo para tentar entender”, criticou o experiente técnico.

Detalhes

É claro que a derrota do Kings passou por mais do que só a falha no lance decisivo. A equipe iniciou o último quarto com 14 pontos de frente, mas viu o seu plano defensivo ruir aos poucos. Cedeu 37 pontos no período. Mais de metade deles, aliás, ocorreu nos quatro minutos finais. Brown reconheceu que se abalou com o resultado porque faz com que questione o seu trabalho diário.

“Essa é uma derrota dura, pois a gente trabalha todos os dias. Falamos para que todos prestem atenção aos detalhes a cada treino. Nós não vamos ser perfeitos por todos os 48 minutos, mas precisamos tentar ser certeiros o mais próximo disso. E ver esse tipo de relaxamento e desatenção em um momento tão crítico, então, é duro demais”, lamentou o veterano.

Para Brown, além da falha defensiva na posse decisiva, o Kings pecou na velocidade do jogo. Foi um ponto que a comissão técnica também salientou, mas não viu a resposta em quadra. “Eu não gostei do ritmo que impusemos ao jogo nos últimos seis minutos. Orientamos o tempo inteiro que fossem mais rápidos, que acelerassem as ações, assim como fizemos o jogo inteiro. Mas simplesmente paramos”, concluiu.

Respostas

De’Aaron Fox não “fugiu” da sua responsabilidade e, por isso, participou das entrevistas coletivas depois da derrota do Kings. Mas foi uma presença monossilábica. Uma sessão de seis perguntas totalizou menos de dois minutos de conversa. Ele não quis comentar e não admitiu o erro, em particular, na falta em Ivey. A jogada, afinal, foi só o último ato de um quarto período desastroso para os donos da casa.

“Nós entramos no último quarto com plenas chances de vencer, mas não terminamos o serviço. Cedemos 37 pontos, então precisamos melhorar. Todos estão frustrados. Mas, sobre a última jogada, não sei o que dizer. Não vou detalhar a minha leitura, pois não vai fazer ninguém se sentir melhor sobre o que aconteceu”, finalizou o armador.

