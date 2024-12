Jornalista aconselha que Heat faça troca por De’Aaron Fox

Em publicação no portal Bleacher Report, Greg Swartz sugeriu que De’Aaron Fox, do Sacramento Kings, seja envolvido em troca para o Miami Heat. O jornalista aponta a campanha ruim do time da Califórnia e a recusa de extensão de contrato como pontos importantes para um possível acordo.

Segundo Shams Charania, da ESPN, Fox negou uma extensão contratual de US$165 milhões por três anos na última offseason. Assim, existe, em Sacramento, receio que o jogador possa sair de graça. Para não perdê-lo sem custo, o Kings pode tentar trocá-lo e Miami aparece como um dos candidatos.

Vale dizer, entretanto, que o motivo pelo “não” à extensão contratual foi bastante simples. Se Fox for nomeado para um time ideal da temporada, ele se torna elegível para um contrato ainda maior. No entanto, a negação colocou mais pressão no Kings para que consiga montar um elenco de alto nível ao redor do jogador.

E embora isso tenha acontecido no papel, na prática não tem funcionado. O time tem 12 vitórias em 25 jogos, e é somente 12º colocado na Conferência Oeste. É verdade que há bons nomes, como o próprio Fox, DeMar DeRozan, Malik Monk, Domantas Sabonis e outros. Mas a equipe não tem funcionado nas quatro linhas.

Em suas sete temporadas de Sacramento Kings, o armador só tem uma participação em playoffs. Com 26 anos, pode ser que esteja na hora do jogador tentar explorar outras opções. Confira, então, a proposta de troca feita pelo jornalista que levaria De’Aaron Fox para o Heat.

Heat recebe: Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr, Nikola Jovic, Kel’el Ware e scolha de primeira rodada de 2030

Kings recebe: De’Aaron Fox

Assim, Sacramento conseguiria um banco bastante profundo, com jovens jogadores que podem se desenvolver, e Rozier seria o armador titular para seguir a tentativa de ir aos playoffs. Miami, por sua vez, montaria um quinteto titular forte com Fox, Tyler Herro, Jimmy Butler, Haywood Highsmith e Bam Adebayo.

A troca, porém, tem falhas. Afinal, o Kings pode não querer negociar seu astro. E se trocar, pode querer um retorno maior em questão de escolhas de primeira rodada. Somente uma, e em 2030, é um retorno longevo demais por um jogador de tão alto nível.

