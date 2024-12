Demissão de técnico pode ter sido a gota d’água para De’Aaron Fox no Kings

Os rumores em relação à demissão do técnico Mike Brown do Sacramento Kings apontam uma quebra na relação com De’Aaron Fox. No jogo anterior à saída, afinal, o treinador cobrou duramente o astro, por conta de um erro cometido ao final da partida. Desse modo, vários jornalistas apontaram que ele perdeu o controle do vestiário.

De’Aaron Fox, entretanto, se incomodou com o fato de atribuírem a ele a responsabilidade pela demissão do técnico do Kings. Em entrevista à ESPN, ele revelou que gostava das cobraças excessivas de Brown. Assim, afirmou que nunca houve qualquer conflito entre ele e o ex-treinador.

“Sinto que existe essa percepção de que as pessoas acham que estávamos em conflito. Você pode perguntar a qualquer pessoa nesta organização: eu e Mike nunca tivemos sequer uma discussão. Poderíamos discordar de algo. Mas nós conversávamos e tudo se resolvia”, explicou.

O armador, portanto, encarava as cobranças de uma matéria diferente. Ao contrário da visão externa, ele acreditava que Brown apenas queria o seu melhor. Ou seja, o criticava para que ele pudesse melhorar ainda mais. Como resultado, o armador está em sua melhor temporada, com 26.5 pontos, 6.3 assistências e 5.1 rebotes, com 37.2 minutos por partida.

“Eu estava bem com isso. Ele me dizia as coisas, depois falava à mídia. E, obviamente, ele ainda me colocava para jogar 40 minutos porque queria que eu fizesse essas coisas. Ele estava sendo firme com isso”, completou.

A entrevista recente, desse modo, foi a prova de que Fox não teve relação com a demissão. Enquanto isso, o Kings entra em um conflito com o próprio armador. Afinal, ele está em reta final de contrato e pode evitar seguir em uma franquia que voltou aos tempos de bagunça, como no passado.

Há pouco tempo, inclusive, Fox havia sinalizado as condições para renovação. Segundo ele, o time de Sacramento deveria indicar um caminho de boas projeções, para que ele pudesse renovar.

“Isso depende do nosso time, para onde estamos indo. Quero ter certeza de que estamos em uma posição para tentar vencer no futuro, porque é isso que eu quero fazer. Sei que ganharei desejo suficiente, independentemente de onde jogar ou do que fizer”, afirmou Fox.

Enquanto o Kings não dá as garantias, Fox recusou uma proposta de extensão de US$165 milhões do Kings. A decisão causou rumores em relação à sua saída, com diversas franquias da NBA interessadas. Porém, ainda em entrevista, o armador afirmou que a recusa aconteceu para que ele tivesse mais tempo para analisar se ele e a equipe mantém o mesmo desejo.

“Estamos mostrando que estamos melhores ano após ano e competindo em alto nível? É isso que penso. Se pudermos mostrar isso este ano, assino uma extensão agora. Se não, ainda tenho mais um ano. Porém, sei onde minha mente está. Em algum momento, seremos capaz de competir por um título ou em alto nível por muito tempo?”, finalizou Fox.

