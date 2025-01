NBA marca novas datas para jogos suspensos por incêndios nos EUA

A NBA anunciou novos datas para os jogos suspensos nos EUA. Durante a semana passada, foram cancelados dois duelos em Los Angeles, além de um em Atlanta. As partidas não aconteceram devido aos incêndios que atingiram a cidade da Califórnia, além de condições climáticas na Geórgia.

Os jogos suspensos em Los Angeles foram ambos do Los Angeles Lakers. O primeiro, contra o Charlotte Hornets, aconteceria no dia 9 de janeiro. Dois dias depois, o confronto diante do Utah Jazz também precisou ser adiado. Ambos, em razão dos incêndios que atingiram várias partes de LA.

Em Atlanta, enquanto, o Hawks deixou de jogar contra o Houston Rockets, em 11 de janeiro. Na ocasião, a cidade da Geórgia sofria com uma tempestade de inverno que impediu diversos eventos na região.

Publicidade

Desse modo, a NBA anunciou novas datas para os jogos em questão nos EUA. Os horários são de Brasília. Confira:

Houston Rockets x Atlanta Hawks – 28 de janeiro, às 22h30

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers – 19 fevereiro, às 22h

Utah Jazz x Los Angeles Lakers – 2 de março, às 22h30

Leia mais!

As mudanças, porém, forçaram também outras alterações. Isso porque, para que os jogos atuais pudesse ser remarcados, outros sofreram alteração. Neste caso, foram alterados confrontos dos times envolvidos, além de: Los Angeles Clippers; Washington Wizards; Chicago Bulls; e Portland Trail Blazers. Veja as demais mudanças:

Publicidade

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers – de 11 de janeiro para 3 de março, às 19h

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers – de 21 de janeiro para 20 de janeiro, às 22h30

Washington Wizards x Utah Jazz – 23 de janeiro para 19 de março, às 21h

Washington Wizards x Los Angeles Clippers – de 16 de março para 23 de janeiro

Los Angeles Clippers x Utah Jazz – de 19 de março para 13 de fevereiro

Washington Wizards x Portland Trail Blazers – de 18 de março para 17 de março

Por fim, a NBA informou que a nova data do duelo entre San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers será anunciada no futuro. A partida, aliás, deveria acontecer no dia 11 de setembro. No entanto, os incêndios na Califórnia também impediram a realização.

Publicidade

Incêndios

Os incêndios em Los Angeles afetaram membros de Lakers e Clippers na NBA. O técnico JJ Redick e o ala Kawhi Leonard, por exemplo, tiveram que deixaram suas casas às pressas em Palisades. Além disso, a mãe de Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, também teve que deixar sua residência.

Na semana passada, três grandes incêndios atingiram áreas da Região Metropolitana de Los Angeles. Desse modo, 180 mil pessoas receberam ordens de evacuação, em mais de 116 km² afetados pelas chamas. Em termos de comparação, a área equivale ao tamanho de San Francisco.

Publicidade

“Toda a família da NBA envia seu apoio à comunidade de Los Angeles durante este momento. Somos gratos aos milhares de bombeiros e socorristas locais que demonstraram enorme bravura. Nossas orações seguem com aqueles afetados pela devastação causada pelos incêndios”, escreveu a liga, em comunicado.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA