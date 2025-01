Comparamos a classificação de 2024/25 na NBA com última temporada

Sete times já atingiram a metade da temporada 2024/25 da NBA, então resolvemos comparar a atual classificação com a de 2023/24. Ou seja, nós queremos entender como as equipes mudaram de um ano para o outro. Enquanto algumas subiram bastante, outras despencaram.

Mas mais do que isso, vale lembrar que algumas franquias fizeram trocas importantes na última offseason, causando grandes diferenças. Às vezes, nem foram negociações. O Cleveland Cavaliers, por exemplo, manteve quase o mesmo elenco do último ano. No entanto, a mudança de técnico surtiu efeito. Sob o comando de Kenny Atkinson, o Cavs é o melhor time na classificação geral da temporada 2024/25 da NBA.

Por outro lado, o Detroit Pistons, que tinha a pior campanha da última temporada, recebeu JB Bickerstaff, que estava no Cavaliers. E Bickerstaff já coloca o Pistons perto da zona de classificação direta aos playoffs.

Tais mudanças não acontecem por acaso. Seja por mudança de mentalidade, por reforços ou apenas porque o time encaixou. Não é raro e a gente vê isso a cada temporada.

De acordo com a classificação da NBA, exatamente no dia 16 de janeiro de 2024, o Boston Celtics começava a dominar o Leste. Enquanto isso, o Oeste tinha uma briga acirrada entre Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets.

2023/24 Leste

Pos Time V D % 1 Boston Celtics 31 9 0.775 2 Milwaukee Bucks 28 12 0.700 3 Philadelphia 76ers 26 13 0.666 4 Cleveland Cavaliers 23 15 0.605 5 Miami Heat 24 16 0.600 6 Indiana Pacers 23 17 0.575 7 New York Knicks 23 17 0.575 8 Orlando Magic 22 18 0.555 9 Chicago Bulls 19 23 0.452 10 Atlanta Hawks 16 23 0.410 11 Brooklyn Nets 16 23 0.410 12 Toronto Raptors 15 25 0.375 13 Charlotte Hornets 8 29 0.216 14 Washington Wizards 7 32 0.179 15 Detroit Pistons 4 36 0.100

Na classificação do Leste, por exemplo, o Orlando Magic já ensaiava o que faria na temporada 2024/25 da NBA. O time, que era o oitavo até então, terminou no sexto lugar da conferência. Já o Philadelphia 76ers, com Joel Embiid em modo MVP, era o terceiro. Mas como Embiid se machucou e perdeu quase o restante da campanha depois do All-Star Game, o Sixers terminou apenas em sétimo.

Falando nisso, o Miami Heat, que tinha 24 vitórias em 40 jogos no dia 16 de janeiro, acabou com 46 em 82. Como resultado, Sixers e Heat tiveram de disputar o play-in. Chegaram aos playoffs, mas não conseguiram ir longe. Enquanto Philadelphia parou no New York Knicks, Miami levou o troco do Celtics e caiu na primeira rodada.

Aliás, foi logo depois disso que Pat Riley deu uma “dura” em Jimmy Butler, pois o astro afirmou que se estivesse saudável, Knicks e Celtics estariam “em casa”. Riley o criticou publicamente, causando ruptura na relação. A situação foi tão ruim entre os dois que Butler pediu troca há cerca de duas semanas.

2024/25 Leste

Pos Time V D % 1 Cleveland Cavaliers 34 5 0.872 2 Boston Celtics 28 12 0.700 3 New York Knicks 27 15 0.643 4 Milwaukee Bucks 22 17 0.564 5 Orlando Magic 22 19 0.548 6 Indiana Pacers 22 19 0.537 7 Detroit Pistons 21 19 0.525 8 Atlanta Hawks 21 19 0.525 9 Miami Heat 20 19 0.513 10 Chicago Bulls 18 23 0.439 11 Philadelphia 76ers 15 24 0.385 12 Brooklyn Nets 14 27 0.341 13 Toronto Raptors 10 31 0.244 14 Charlotte Hornets 9 28 0.243 15 Washington Wizards 6 32 0.158

Já em 2024/25, o Sixers segue sem conseguir entrar sequer na zona de play-in. Apesar de o time contratar Paul George e manter parte dos titulares (perdeu Tobias Harris para o Pistons), o 76ers não rende. Enquanto isso, Embiid fez apenas 13 dos 39 jogos.

O Indiana Pacers segue na mesma, apesar de um início difícil em 2024/25. As 12 vitórias nos últimos 16 jogos mostram que o time é forte, mesmo sem Aaron Nesmith, seu melhor defensor.

O Chicago Bulls, que há anos parece perdido sem saber se vai para a reconstrução de elenco ou se tenta ir aos playoffs com o que tem, segue na mesma. Enquanto o time tinha 19 vitórias em 42 jogos na última temporada da NBA, a classificação em 2024/25 é quase igual: 18 triunfos em 41 partidas.

Enquanto isso, o Celtics iniciava seu domínio em 2023/24. Hoje, apesar de a classificação ser quase igual, o que se vê em quadra não se parece em nada com o time que foi campeão.

Apaixonado pelo arremesso de três, Boston teve o segundo melhor aproveitamento no quesito na última temporada da NBA, mas hoje tem apenas o 15°. Ah, e é o que mais arrisca de longa distância em 2024/25.

Já no Oeste, aquela troca entre Minnesota Timberwolves e New York Knicks aponta um claro desequilíbrio. O Knicks melhorou e o Timberwolves piorou. Muito. A saída de Karl-Anthony Towns ainda não foi superada e Minnesota, que liderava a classificação do Oeste na NBA, é apenas o oitavo em 2024/25.

Falando em queda, o Denver Nuggets perdeu peças importantes nos últimos anos. A defesa piorou muito sem Kentavious Caldwell-Pope e o time vem sofrendo quando Nikola Jokic não está em quadra: duas vitórias em seis jogos.

2023/24 Oeste

Pos Time V D % 1 Minnesota Timberwolves 28 11 0.718 2 Oklahoma City Thunder 27 13 0.675 3 Denver Nuggets 28 14 0.666 4 Los Angeles Clippers 26 14 0.650 5 Dallas Mavericks 24 17 0.585 6 New Orleans Pelicans 24 17 0.585 7 Sacramento Kings 23 17 0.575 8 Phoenix Suns 21 18 0.538 9 Utah Jazz 22 20 0.555 10 Los Angeles Lakers 20 21 0.487 11 Houston Rockets 19 20 0.487 12 Golden State Warriors 18 22 0.450 13 Memphis Grizzlies 15 25 0.375 14 Portland Trail Blazers 10 29 0.256 15 San Antonio Spurs 7 32 0.179

Enquanto isso, é importante apontarmos o crescimento de alguns times. O Memphis Grizzlies, que tinha mais da metade do elenco fora por lesão há um ano, hoje briga pelo segundo lugar. O que tem de diferente ali? Só as presenças de Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr já fazem o serviço.

O Houston Rockets, por outro lado, tinha basicamente o mesmo time e subiu de um 11° lugar para o segundo na classificação do Oeste da NBA em 2024/25. Assim como o Oklahoma City Thunder, a equipe passou por uma reformulação e adicionou jogadores via Draft. Hoje, tem a terceira melhor defesa da liga. Não arremessa bem de três (28° no quesito), mas segura seus oponentes a 107.3 pontos por jogo.

2024/25 Oeste

Agora, um time que caiu muito foi o New Orleans Pelicans. Claro que os últimos jogos mostram uma situação diferente e chegou ao décimo triunfo. Mas ainda está muito longe e continua com a pior campanha do Oeste. As lesões atrapalham muito, enquanto existe a indefinição sobre o futuro de seus principais jogadores.

O Dallas Mavericks está um pouco pior que na mesma data em 2024, mas é por pouco tempo. Assim que Luka Doncic estiver de volta, o time deverá estar na zona de classificação direta aos playoffs.

Por fim, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Phoenix Suns já fizeram trocas na atual temporada. E não devem parar por aí. Com veteranos como seus principais jogadores, o resto de seus elencos não é lá essas coisas. Mas isso acontece, também, porque boa parte dos salários está concentrada em LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. E os três não estão mais no melhor momento de suas carreiras.

Pos Time V D % 1 Oklahoma City Thunder 33 6 0.846 2 Houston Rockets 27 12 0.692 3 Memphis Grizzlies 26 15 0.634 4 Denver Nuggets 24 16 0.600 5 Los Angeles Clippers 22 17 0.564 6 Los Angeles Lakers 21 17 0.553 7 Dallas Mavericks 22 19 0.537 8 Minnesota Timberwolves 21 19 0.525 9 Sacramento Kings 20 20 0.500 10 Golden State Warriors 20 20 0.500 11 Phoenix Suns 19 20 0.487 12 San Antonio Spurs 19 20 0.487 13 Portland Trail Blazers 13 26 0.333 14 Utah Jazz 10 29 0.256 15 New Orleans Pelicans 10 32 0.238

