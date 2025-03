Após Kyrie Irving, Anthony Davis pode ficar fora da temporada

Não demorou muito. Após o anúncio de que Kyrie Irving estaria fora da temporada, horas depois foi a vez de Anthony Davis. Apesar de ainda não ter a confirmação por parte do Dallas Mavericks, a chance é real. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô poderia ficar o resto da campanha sem jogar.

“Anthony Davis está fora desde sua estreia pelo Mavs. Então, acho que ele e seus representantes terão uma conversa com a direção de Dallas. Não é algo difícil de imaginar que foi a última vez que nós vimos Davis na atual temporada”, disse Charania.

Davis chegou em troca por Luka Doncic em Dallas para fazer dupla com Irving. No entanto, os dois estiveram juntos em apenas um jogo. Na verdade, em quadra, atuaram ao mesmo tempo por 25 minutos.

Enquanto Irving sofreu uma lesão no joelho, Davis se machucou na estreia do Mavericks contra o Houston Rockets. Desde então, o ala-pivô não retornou. Havia a chance de ele voltar às quadras dentro de algumas semanas. No entanto, com mais um titular fora por contusão, é difícil imaginar que o astro atue sem nada para competir.

Isso porque o Mavs está despencando na tabela do Oeste e já é o décimo. Ou seja, a última vaga para o play-in. Vale lembrar, ainda, que Kyrie Irving substituiu Anthony Davis no All-Star Game de 2025.

Como o Mavericks possui a própria escolha do Draft de 2025 e o recrutamento é visto como o mais forte dos útlimos tempos, não seria uma surpresa o time ficar fora dos playoffs. Há menos de dois anos, a equipe decidiu não entrar no play-in e ficar com a pick, que seria do New York Knicks. Entretanto, como tinha proteção top 10, Dallas manteve e selecionou o pivô Dereck Lively.

Mas a decisão do Mavs por sacar Anthony Davis ainda não é garantida. Vai depender de conversas entre a direção e seu agente. Até lá, o jogador vai seguir tratamento no adutor. Por outro lado, o time possui vários desfalques no momento.

Até aqui, Dallas teria apenas nove jogadores disponíveis para enfrentar o Milwaukee Bucks na quarta-feira (5). Sem Kyrie Irving, além de Jaden Hardy, que torceu o tornozelo, é provável que Spencer Dinwiddie seja o armador titular até o fim da campanha. Enquanto isso, o técnico Jason Kidd deve utilizar Dante Exum ao lado de Dinwiddie.

No garrafão, a situação é até pior. Isso porque o Mavs perdeu, em menos de um mês, os seus principais jogadores do setor. Além de Anthony Davis, Daniel Gafford e Dereck Lively estão fora. Dwight Powell vem atuando no quinteto inicial.

Por estar perto do segundo limite de multas da NBA, a direção de Dallas vem usando contratos de dez dias para outros pivôs. Como resultado, já passaram por lá Kylor Kelley e Moses Brown. Agora, o time conta com Kai Jones, que fez sua estreia na derrota para o Sacramento Kings com 21 pontos e oito rebotes.

