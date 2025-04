2025 NBA Mock Draft – Escolhas de loteria

Dois dias após o encerramento da temporada do College, chegou a hora do Jumper Brasil divulgar o seu primeiro 2025 NBA Mock Draft. Desse modo, os editores Gustavo Lima e Ricardo Stabolito Jr. abrem os trabalhos com as escolhas de loteria. Ou seja, apenas as 14 picks inaugurais do recrutamento. Como de costume, as projeções são uma combinação de necessidades dos times e preferência pessoal.

Aqui, no Jumper Brasil, pelo 15º ano seguido, você terá todas as informações sobre o Draft da NBA. A partir do dia 26 de maio, os perfis dos jovens mais talentosos da classe de 2025 serão publicados no site. Portanto, o leitor terá todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

Os fãs de Utah Jazz, Washington Wizards, Utah Jazz, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, piores equipes da NBA nesta temporada, já estão na expectativa para o Draft 2025. Afinal, o recrutamento deste ano terá um talento geracional. Assim, não resta dúvidas de que o ala Cooper Flagg, da Universidade Duke, será a primeira escolha.

Além disso, como vocês verão no Mock inaugural, o Draft 2025 terá promessas com talento suficiente para se tornarem grandes jogadores na NBA. Por exemplo, o armador Dylan Harper (Rutgers) e o ala-armador VJ Edgecombe (Baylor) são favoritos ao top 3 do recrutamento. Já Tre Johnson (Texas), Kasparas Jakucionis (Illinois), Jeremiah Fears (Oklahoma) e a dupla Kon Knueppel e Khaman Maluach (Duke) são presenças quase certas no top 10.

Em 2024, a NBA definiu uma mudança drástica para o Draft. Afinal, o recrutamento passou de um para dois dias. Neste ano, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer em 25 de junho. As picks de segunda rodada, por sua vez, serão feitas no dia seguinte (26). O evento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país quando o assunto é conteúdo sobre o Draft da NBA.

Enfim, vamos ao que interessa! Confira abaixo o nosso primeiro 2025 NBA Mock Draft. Portanto, sinta-se à vontade para comentar o simulado!

Gustavo Lima

Escolha Equipe Jogador Posição Time/Universidade Experiência 1 Utah Jazz Cooper Flagg SF/PF Duke Freshman 2 Washington Wizards Dylan Harper PG/SG Rutgers Freshman 3 Charlotte Hornets VJ Edgecombe SG/SF Baylor Freshman 4 New Orleans Pelicans Ace Bailey SF/PF Rutgers Freshman 5 Philadelphia 76ers Tre Johnson SG/SF Texas Freshman 6 Brooklyn Nets Kasparas Jakucionis PG/SG Illinois Freshman 7 Toronto Raptors Khaman Maluach C Duke Freshman 8 San Antonio Spurs Colin Murray-Boyles PF South Carolina Sophomore 9 Portland Trail Blazers Egor Demin PG/SG BYU Freshman 10 Houston Rockets (via Phoenix Suns) Kon Knueppel SG/SF Duke Freshman 11 Miami Heat Jeremiah Fears PG Oklahoma Freshman 12 Chicago Bulls Rasheer Fleming PF Saint Joseph’s Senior 13 Dallas Mavericks Jase Richardson SG Michigan State Freshman 14 Atlanta Hawks (via Sacramento Kings) Derik Queen C Maryland Freshman

Ricardo Stabolito Jr.

Escolha Equipe Jogador Posição Time/Universidade Experiência 1 Utah Jazz Cooper Flagg SF/PF Duke Freshman 2 Washington Wizards Dylan Harper PG/SG Rutgers Freshman 3 Charlotte Hornets Ace Bailey SF/PF Rutgers Freshman 4 New Orleans Pelicans VJ Edgecombe SG/SF Baylor Freshman 5 Philadelphia 76ers Tre Johnson SG/SF Texas Freshman 6 Brooklyn Nets Egor Demin PG/SG BYU Freshman 7 Toronto Raptors Khaman Maluach C Duke Freshman 8 San Antonio Spurs Colin Murray-Boyles PF South Carolina Sophomore 9 Portland Trail Blazers Kasparas Jakucionis PG/SG Illinois Freshman 10 Houston Rockets (via Phoenix Suns) Kon Knueppel SG/SF Duke Freshman 11 Miami Heat Jeremiah Fears PG Oklahoma Freshman 12 Chicago Bulls Derik Queen C Maryland Freshman 13 Dallas Mavericks Liam McNeeley SG/SF Connecticut Freshman 14 Atlanta Hawks (via Sacramento Kings) Jase Richardson SG Michigan State Freshman

