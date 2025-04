Segundo jornalista, jogador brasileiro vai para o Draft da NBA

De acordo com o jornalista Arthur Salazar, o Draft da NBA contará com um jogador brasileiro. Trata-se de Nathan Mariano, do Sesi Franca. A informação foi divulgada na terça-feira (22). Aos 21 anos, o ala-pivô está em sua melhor temporada da carreira com o atual campeão do NBB.

“Tem ferramentas pra se tornar um jogador desse calibre. Mas, para pular de Franca pra maior liga do mundo, depende de bons treinos pré-Draft. No papel, é o jogador mais interessante que exportamos ao lado de Gui Santos. Top 70”, publicou Salazar.

O jogador brasileiro vai para o Draft da NBA após quatro temporadas no time principal de Franca. No entanto, 2024/25 tem sido sua campanha mais ativa pela equipe. Isso porque ele acumula quase 19 minutos por jogo no NBB e disputou todas as partidas. Além disso, iniciou o ano com a responsabilidade de substituir o capitão, MVP e ídolo, Lucas Dias, que estava lesionado. E foi bem.

Publicidade

Na atual temporada, Nathan soma médias de 7.2 pontos, 3.7 rebotes, 0.5 roubo de bola e 0.6 toco por jogo. Enquanto isso, tem aproveitamento de 37.7% nas bolas de três e quase 60% de dois pontos.

Como resultado, apareceu nas últimas convocações para a seleção brasileira. Com o objetivo de ceder espaço para jovens jogadores, o técnico Aleksandar Petrovic chamou o ala-pivô.

Leia mais!

“Nathan tem material pra ser considerado um dos melhores defensores do nosso basquete. No entanto, sem deixar de ser muito impactante no ataque. Não à toa que vai buscar destaque pra chegar forte no Draft. Pra isso, a expectativa é de que ele esteja em treinos com franquias e em ‘camps’ de exibição”, escreveu o jornalista.

Publicidade

Mariano tem bom aproveitamento no ataque, mas é conhecido por sua boa defesa. Prova disso é que, com 2.07 metros, ele permite apenas 35.9% das cestas dos adversários perto do aro. Sua versatilidade ainda o faz ter 61.1% de acerto na transição. Da mesma forma, sua defesa permite só 19.6% de conversão do rival isolado.

Nathan entra pro Draft da NBA por cumprir o requisito de “elegibilidade automática” para atletas internacionais. A regra define todos atletas que cumprem 22 anos, como selecionáveis sem necessidade de declaração. Nascido em 2003, o brasileiro está apto.

Publicidade

Vale lembrar que o jogador estará com Franca nos playoffs do NBB. O time se classificou na terceira posição e vai encarar o Pato Basquete. Um dos favoritos ao título, Mariano deve “perder” tempo de exibição à NBA caso o time do interior paulista chegue nas fases finais.

Brasileiros no Draft da NBA

Os últimos jogadores brasileiros a participarem dos Draft da NBA foram Didi Louzada, Gui Santos e Márcio Santos. O primeiro, foi selecionado pelo New Orleans Pelicans na posição 35, em 2019. Entretanto, não se firmou na liga. O ala teve passagens na G League, liga da Austrália e Portland Trail Blazers. Sem espaço, voltou ao Brasil para defender o Flamengo e hoje está no Franca, time que o revelou.

Publicidade

Enquanto isso, o último nome de sucesso na NBA foi Gui Santos. O ala revelado pelo Minas foi a 55ª escolha de de 2022 e segue no Golden State Warriors. Após um início sem espaço e com mais tempo na G League, ele vive sua temporada com mais minutos na liga. Inclusive, entrando em jogo de playoffs.

Por fim, Márcio acabou não recrutado no Draft de 2024. O pivô, também revelado por Franca, participou da Summer League com o Atlanta Hawks, mas teve poucos minutos. Assim, acabou não sendo escolhido por nenhum time. Como resultado, foi para a Alemanha defender o Ulm, onde segue na atual campanha.

Publicidade

Portanto, com Nathan Mariano, dos últimos quatro brasileiros no Draft da NBA, três foram revelados pelo Sesi Franca.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA