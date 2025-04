Flamengo passa por cima do Boca Juniors e é campeão da BCLA

Para ganhar uma final, são necessários fatores técnicos, emocionais e estratégicos. O Flamengo atendeu todos esses requisitos em quadra neste sábado (19), no Maracanãzinho, derrotou o Boca Juniors, da Argentina, por 83 a 57 e conquistou o seu segundo título da BCLA. Foi uma atuação perfeita do rubro-negro.

Dessa forma, o time do técnico Sergio Hernández também se garantiu na disputa da Copa Intercontinental FIBA, que acontece em Singapura, no mês de setembro. Vale ressaltar que o clube brasileiro ainda foi campeão da Liga das Américas em 2014, competição que foi substituída pela BCLA.

Eleito MVP da competição, Alexey Borges foi novamente o principal nome do Flamengo. Isso porque ele terminou o jogo decisivo com 15 pontos, seis assistências e quatro rebotes para 18 de eficiência. Mas, desta vez, o coletivo prevaleceu, com destaque também para Gui Deodato, maior pontuador da equipe com 16 pontos, e Shaq Johnson, que anotou 15.

“Fizemos um Final Four muito consistente, de muita entrega de todos em quadra. Então, estamos de parabéns pela atuação nas duas partidas. Agora é comemorar e, na próxima semana, já pensamos no NBB, que ainda tem um caminho um pouco longo pela frente”, afirmou o capitão Franco Balbi.

O jogo

O primeiro período do Flamengo foi perfeito em todos os aspectos. Com ajuda da torcida, o time rubro-negro jogou com muita intensidade na defesa e foi extremamente eficiente nas escolhas ofensivas. Foi um verdadeiro show comandado por Alexey Borges, que ditou o ritmo com maestria contra o Boca Juniors. Foram nove pontos e quatro assistências do armador para uma vitória contundente na parcial inicial por 30 a 13.

O fator emocional entrou em quadra no segundo período. O Flamengo soube contornar um momento de dificuldade, quando ficou mais de dois minutos sem conseguir pontuar, para manter o controle do jogo. Mesmo sem repetir o excelente desempenho ofensivo do primeiro quarto, o Rubro-Negro se dedicou ainda mais na defesa. Com 19 a 16 na parcial, foi para o intervalo com 20 pontos de vantagem: 49 a 29.

Segundo tempo

O Flamengo não repetiu no terceiro período o mesmo desempenho dos dois quartos anteriores, porém foi corajoso. Lutou bastante em quadra para evitar uma aproximação perigosa do Boca Juniors. A equipe argentina, claro, colocou mais intensidade na defesa por estar atrás no placar e conseguiu cestas fáceis no jogo de transição. O Rubro-negro anotou apenas 11 pontos na parcial, mas segurou os argentinos em 16 e fechou com 15 de frente: 60 a 45.

Na formação de um elenco campeão, são necessárias peças que possam dar uma parcela de contribuição. Gui Deodato é daqueles jogadores que são imprescindíveis. Mesmo sem ser titular, o ala sempre surge em momentos importantes. Foi o que aconteceu no último quarto da final da BCLA. Como resultado, foram quatro bolas triplas em sequência para afastar qualquer sentimento de preocupação. Assim, o título estava garantido.

Sesi Franca fatura medalha de bronze

Por outro lado, um dia após perder para o Flamengo na semifinal da BCLA, o Sesi Franca respondeu positivamente neste sábado (19) e conquistou o terceiro lugar. A equipe francana fabricou uma grande atuação desde o primeiro período e superou o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 74 a 59, no Maracanãzinho.

Georginho de Paula foi o principal nome do Sesi Franca. O armador alcançou um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 rebotes, além de cinco assistências para 26 de eficiência.

“Ontem foi um jogo atípico para nós. Estávamos vindo de uma boa sequência e o nosso time estava bem confiante. Mas noites ruins acontecem. Infelizmente aconteceu num jogo de mata-mata. Então, hoje viemos aqui com uma nova oportunidade de conquistar uma medalha. Entramos bem focados e prontos para fecharmos nossa participação na BCLA da melhor forma possível, conquistando essa medalha de bronze”, afirmou o armador.

Confira os campeões da BCLA:

2024/25: Flamengo

2023/24: Quimsa (ARG)

2022/23: Sesi Franca

2021/22: São Paulo

2020/21: Flamengo

2019/20: Quimsa (ARG)

