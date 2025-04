Com aval da FIBA, Liga Nacional e CBB se unem e NBB terá chancela

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB) informam que, com intermédio da FIBA, chegaram a um acordo e homologaram junto à entidade internacional um novo momento de governança do esporte no País, válido a partir da próxima temporada, quando o NBB voltará a ter chancela CBB.

Desde já as entidades buscarão uma construção conjunta para que o basquete brasileiro seja o maior beneficiado. Assim, marcando uma nova era da modalidade, trazendo melhorias para todo o ecossistema.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

“É um novo momento para o basquete brasileiro. Conseguimos, todos nós, junto da FIBA, e com grande suporte do nosso presidente de honra, Guy Peixoto Jr, chegar em entendimentos que tem tudo para termos ganhos para a modalidade. Algo que beneficia todo o ecossistema. Vamos trabalhar juntos para que a história do basquete brasileiro siga vitoriosa, trazendo mais desenvolvimento em todas as áreas”, citou Marcelo Sousa, presidente da CBB.

Publicidade

“Desejo um futuro brilhante para o basquete brasileiro. Só vejo uma forma de crescermos, que é todos juntos. O ecossistema unido pela modalidade. É uma conquista de todos que participaram desse projeto. Tenho certeza que vamos colher frutos desse processo. Muita sorte”, disse Guy Peixoto Jr, ex-presidente da CBB, que participou do processo junto à FIBA ainda como mandatário da entidade.

Leia mais!

A FIBA parabenizou a Confederação Brasileira de Basketball e a Liga Nacional de Basquete por terem chegado a um acordo histórico para o futuro do basquete brasileiro. De acordo com a entidade, esse passo histórico reafirma o NBB como a liga profissional da primeira divisão do Brasil e garante total conformidade com a estrutura regulatória da FIBA e do basquete brasileiro. Além disso, a CBB organizará a Copa do Brasil de Basquete (Supercopa) como um evento de pré-temporada. Os detalhes ainda serão finalizados entre as partes.

Publicidade

A FIBA atuou como facilitadora nesse processo e reconhece esse acordo como uma conquista significativa para a estabilidade e o crescimento do basquete no Brasil. O compromisso demonstrado tanto pela CBB quanto pela LNB em encontrar um terreno comum reflete sua dedicação ao futuro do esporte. A FIBA aplaude os esforços de todos os envolvidos e espera ver o basquete brasileiro florescer nacional e internacionalmente.

“É com muita alegria que celebramos esse novo momento do basquete brasileiro. As duas entidades, junto à FIBA, souberam transformar as divergências em um propósito comum para a modalidade, o que nos traz muita motivação para construir uma nova história. Esperamos que nosso basquete fique cada vez mais unido e que consigamos juntos desenvolver ainda mais a modalidade no Brasil”, disse Rodrigo Montoro, presidente da LNB.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA