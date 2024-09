Adam Silver dá novos detalhes sobre expansão de times na NBA

Durante uma coletiva de imprensa, o comissário Adam Silver deu novos detalhes sobre a expansão de times na NBA. O plano de ampliar para 32 equipes vêm sendo discutido durante o último ano e Seattle e Las Vegas teriam a preferência. No entanto, segundo o mandatário, o assunto esfriou recentemente porque a liga não estaria pronta no momento.

“Não houve muita discussão recente sobre expansão. Não por falta de interesse, mas porque dissemos aos potenciais candidatos que ainda não estamos prontos. Dissemos ao nosso conselhos que planejamos abordar isso nesta temporada, mas ainda não estamos pronto. Há interesse no processo, mas acho que ainda não tomamos decisões específicas sobre mercados”, explicou.

Entre os desafios da expansão, Adam Silver sinalizou a venda de participações entre os times atuais da NBA. Isso porque, as franquias têm direito a parcelas dos acordos fechados pela liga. Portanto, uma ampliação forçaria uma nova divisão com as duas novas equipes.

Da mesma forma, a expansão interferiria no novo contrato de diretos de mídia. O acordo, que passa a valer a partir de 2025/26 por 11 temporadas, foi oficializado recentemente considerando a grade atual de jogos. No entanto, a entrada de dois novos times adicionaria mais de 150 jogos ao calendário. Portanto, a NBA precisaria renegociar os acordos de mídia ou acomodar as equipes dentro do contrato existente.

“Acredito que, ao longo do tempo, novas equipes devem surgir. No entanto, isso complica em termos de vender participações na liga e nas relações existentes com as emissoras de televisão”, comentou Silver.

Por fim, a liga quer analisar com calma os mercados potenciais para a expansão. No momento, Seattle é a cidade com maior chance de receber. Por lá, afinal, existiu o Seattle SuperSonics até 2008 e possíveis proprietários já demonstraram interesse. Entre eles, o astro Kevin Durant, que passou pela antiga franquia em sua temporada de estreia.

Além disso, há também a chance de Las Vegas receber um time. Nos últimos anos, a cidade ampliou suas relações com a NBA, ao receber a Summer League e o Final Four da NBA Cup. Em relação a compradores, também há um número elevado de interessados, como LeBron James, Shaquille O’Neal e a Red Bull. Silver, no entanto, sinalizou que ainda não há nada definido em relação às sedes.

“Sempre prestamos atenção ao que está acontecendo. Em outras arenas pelos Estados Unidos, quando jogamos lá, analisamos de perto o apoio que recebemos nestes mercados. Portanto, dissemos às partes interessadas: ‘obrigado pelo interesse, entraremos em contato'”, completou o comissário.

