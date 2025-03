Livro sobre Luka Doncic prova mais erros do Suns em Draft

Luka Doncic foi selecionado no Draft de 2018 da NBA, mas a primeira escolha daquele ano foi do Phoenix Suns. O time do Arizona teve a chance de recrutar o astro esloveno, mas optou por Deandre Ayton. A decisão, então, foi contestada, sobretudo pelo que os dois jogadores apresentam em quadra após sete anos na liga.

O Suns foi muito criticado por não ter escolhido Luka Doncic no Draft, mesmo tendo chance. Então, Tim MacMahon, da ESPN, revelou novos detalhes sobre o recrutamento de 2018. O jornalista está lançando um livro sobre o jogador, intitulado The Wonder Boy: Luka Doncic and the Curse of Greatness. Em tradução livre, significa “O garoto maravilha: Luka Doncic e a maldição da grandeza”.

Em um de seus compromissos para divulgar o livro, MacMahon participou do podcast The Ryen Russillo. No programa, ele contou alguns bastidores sobre a escolha do Suns por Ayton.

Vale lembrar que o pivô foi a primeira escolha do Draft, enquanto Marvin Bagley ficou com a segunda posição, escolhido pelo Sacramento Kings. Doncic, por sua vez, foi o terceiro recrutado, pelo Atlanta Hawks. Jaren Jackson Jr, na quarta colocação, foi selecionado pelo Memphis Grizzlies. Completando o top-5, Trae Young foi a escolha do Dallas Mavericks.

Então, Hawks e Mavs trocaram suas picks. Como resultado, Doncic foi direto para o time de Dallas, enquanto Young defende Atlante desde seu primeiro ano. Por outro lado, o Suns ficou com Ayton por vontade própria, sem envolvê-lo em troca.

No entanto, o jornalista da ESPN revelou que o técnico do Suns na época, Igor Kokoskov, queria que a escolha fosse Doncic. Mas o proprietário da franquia, Robert Sarver, não escutou o pedido do treinador. O mandatário, então, foi o responsável por Phoenix ter deixado passar o talento do esloveno no Draft.

Além disso, o técnico também tinha indicado a contratação de Clint Capela. O pivô chegou à NBA em 2014 como escolha do Houston Rockets. O objetivo de Kokoskov era ter um pivô que contribuísse para o jogo de Doncic e Devin Booker no Suns.

Aliás, em 2021, MacMahon já tinha falado sobre as decisões de Sarver. Em conversa com o companheiro de ESPN, Brian Windhorst, o jornalista falou sobre a decisão do presidente do Suns.

“Várias pessoas que estavam na franquia me disseram que escolher Ayton foi uma decisão totalmente de Robert Sarver. Com certeza não foi do técnico. Ele queria que pegassem Luka e fizessem uma grande oferta Clint Capela”, disse.

Assim, Luka Doncic passou mais se seis temporadas com o Mavs e se tornou um dos principais nomes da NBA. Nome frequente em disputas para o MVP, ele nunca teve uma campanha com média inferior a 21 pontos. Em 2024/25, deixou Dallas rumo ao Los Angeles Lakers e já disputou 20 jogos pelo novo time. Suas médias atuais são de 27.8 pontos, 8.5 rebotes e 7.8 assistências.

Enquanto isso, Ayton também foi trocado. Após cinco anos no Suns, ele foi para o Portland Trail Blazers em 2023/24. Portanto, está em seu segundo ano com a equipe. Atualmente, tem médias de 14.4 pontos, 10.2 rebotes e um toco por jogo.

