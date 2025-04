LeBron James e Chris Paul driblam a idade na NBA

Jogadores mais velhos da NBA, LeBron James e Chris Paul seguem brilhando. Apesar de um ter 40 anos e o outro estar próximo disso, os dois amigos seguem sem data para suas aposentadorias. E é surreal como eles conseguem jogar em alto nível, embora em situações diferentes.

Enquanto James é um All-Star e, provavelmente, será eleito para os times ideais da NBA, Paul vem fazendo o papel de veterano em uma reconstrução de elenco no San Antonio Spurs. Aliás, o armador do time texano foi titular em todos os 82 jogos. Só não tem mais a necessidade de cuidar da bola o tempo todo, pois está ali para elevar o nível de jogadores mais jovens.

Tudo bem que o Spurs perdeu Victor Wembanyama pelo resto da campanha, mas o que Chris Paul fez foi incrível. Apenas seis jogadores na atual temporada tiveram 600 assistências ou mais. No entanto, o veterano o fez com cerca de 200 minutos a menos que o quinto atleta com mais tempo de quadra (Tyrese Haliburton) na estatística.

Publicidade

Os 7.4 passes decisivos por jogo não parecem muita coisa, olhando apenas para os números crus. Afinal, Chris Paul é só o sétimo no quesito. Mas é o único que tem mais de 6.5 assistências com menos de 30 minutos por jogo. Além disso, é o que tem menos erros de ataque entre os melhores na função, com apenas 1.6 por jogo.

Com 20 temporadas na NBA, Chris Paul não fala em se aposentar tão cedo.

Leia mais

Assim como Chris Paul, LeBron James é um dos líderes em assistências na NBA. Não só na atual campanha, mas ao longo de suas carreiras. Enquanto Paul soma 12.499, LeBron possui 11.584. Eles são segundo e quarto na lista de todos os tempos.

Publicidade

Agora, LeBron James vem fazendo história na NBA. Além de ser o maior cestinha de todos os tempos, ele ganhou “fôlego” após o Lakers receber Luka Doncic em troca. Se o assunto aposentadoria não era algo certo antes, imagine agora.

Vamos entender umas coisas aqui. É claro que ele poderia ser o cestinha de várias temporadas da NBA, mas só foi em uma. Só que ele nunca teve a pontuação como seu grande objetivo no jogo. Desde antes de seu Draft, suas principais características eram o passe e a parte física. É óbvio que LeBron James pontuava muito, mas estamos falando de um cara que pensa primeiro na assistência, depois na própria cesta.

Publicidade

E, mesmo assim, ninguém no mundo fez tantos pontos na NBA quanto LeBron James. Mas o mais assustador é que ele sustentou média de 25 pontos por jogo até 2023/24, desde a sua segunda campanha na liga. No jogo contra o Dallas Mavericks, por exemplo, James recebeu um passe para enterrar lá no “terceiro andar”. Podemos dizer que 70% (ou mais) dos jogadores da liga não pegariam. Veja aqui.

De novo, LeBron James está com 40 anos. Agora, um dos raríssimos casos de jogadores que atuaram em todas as posições (Magic Johnson é o outro), ele estará mais uma vez nos playoffs, lutando por seu quinto título na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA