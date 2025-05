Campeão pelo Lakers faz alerta sobre futuro do time na NBA

Campeão pelo Los Angeles Lakers em 2020, Danny Green avaliou o time para as próximas temporadas da NBA. Em participação no podcast All The Smoke, o ex-jogador fez alertas sobre os problemas na defesa da equipe comandada pro JJ Redick. Além disso, mencionou LeBron James como um dos fatores importantes para um time vencedor.

“Acho que é um time bom ofensivamente, mas falta muito na defesa. Não sei quantos anos LeBron ainda tem em atividade, mas é muito difícil ganhar um título quando seu melhor jogador tem 40 anos. No ano que vem, terá 41. Ele ainda consegue ter médias de 30 ou 20 e poucos pontos. Mesmo assim não vejo o Lakers ganhando títulos com esse elenco de agora”, avaliou Green.

LeBron James tem um contrato de dois anos no valor de US$104 milhões, mas sua opção de jogador antes da temporada 2025/26 significa que ele pode optar por sair. Em 2024/25, ele teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes por jogo. No entanto, o Lakers não consegue bons resultados em playoffs desde o título na “Bolha”.

Isso porque Los Angeles caiu na primeira rodada em três de suas últimas quatro participações nos playoffs. Enquanto isso, na última campanha, a defesa foi alvo de críticas sob o comando do técnico JJ Redick, em seu primeiro ano à frente da equipe.

Além disso, o Los Angeles Lakers fez mudanças importantes no seu time para tentar ser campeão da NBA. Com a troca por Luka Doncic, apostou em uma jovem estrela, mas abriu mão de seu principal defensor, Anthony Davis. Como resultado, ficou sem uma peça importante no garrafão e sofreu com isso. Agora, rumores indicam que a franquia dará prioridade máxima para contratação de um pivô na offseason.

Parceria entre Danny Green e LeBron James

Danny Green jogou pela primeira vez ao lado de LeBron James no Cleveland Cavaliers em 2009/10, antes atuarem juntos no Lakers. Foi pelo time de Los Angeles que venceu seu terceiro título da NBA, sendo todos por times diferentes. Então, ele admitiu que havia uma pressão especial por jogar ao lado do astro.

“Há momentos em que não é tão fácil, porque há muita pressão. Mesmo que estivesse totalmente livre para executar a jogada, sabia que estava jogando com LeBron James. Mas é mais visto por fora da quadra do que por dentro. Isso porque ele não está pressionando você”, relembrou.

“Mas todos os fãs do LeBron ficam questionando sua qualidade. Então, tem o lado bom e o lado ruim. Mas foi muito divertido aprender com ele desde o começo, muito divertido jogar contra ele e depois foi ainda melhor jogar com ele. Além disso, ganhar um título ao seu lado foi ótimo. Eu não poderia pedir um cenário melhor”, completou Green.

