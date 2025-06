Mavericks seria favorito em troca por jogador do Pelicans

Após a informação de que o New Orleans Pelicans não tem nenhum jogador intocável no elenco, o Dallas Mavericks poderia “revisitar” a troca pelo ala Herb Jones. Não é segredo que o time texano tem interesse no especialista em defesa e que já tentou uma negociação em janeiro de 2025. No entanto, a direção do Pelicans optou por não fechar. Agora, as coisas podem mudar em New Orleans.

Isso porque o jornalista Kevin O’Connor revelou que o Pelicans pode fazer qualquer tipo de troca na offseason. Isso inclui Zion Williamson, Trey Murphy e até Dejounte Murray. Mas o fato de o Mavs ter interesse em Jones é relevante, de acordo com o jornalista Yossi Gozlan, do site Cap Sheets.

O jogador do Pelicans vai entrar no penúltimo ano de contrato, no valor de US$13.9 milhões. Aliás, seu acordo é considerado um dos melhores da NBA, por conta de sua capacidade na defesa. Tanto é, que em 2023/24, Jones fez parte dos times ideais da liga no quesito. Mas em 2024/25, por conta de uma lesão em janeiro, ele fez apenas 20 jogos e não estava elegível.

E o Mavericks ainda quer melhorar seu elenco com uma troca para a armação. Neste caso, vários jogadores da posição foram especulados recentemente. Afinal, Kyrie Irving está fora de boa parte da próxima campanha da NBA e não deve voltar às quadras antes de janeiro. Ou seja, com um ala com ótima capacidade defensiva, além de um armador, a direção entende que tem o que precisa para brigar pelo título.

Vale lembrar, ainda, que Dallas tem a primeira escolha do Draft 2025 da NBA e pretende manter. Então, Cooper Flagg é o principal candidato a ter seu nome chamado pela franquia. Mas, antes disso, o Mavericks quer ter certeza se o Pelicans vai mesmo disponibilizar qualquer jogador para troca.

“Não tem nenhum jogador intocável ​​em New Orleans. De acordo com algumas fontes da liga, o Pelicans está avaliando o mercado para todos os jogadores do seu elenco. O time pode muito bem acabar mantendo suas peças principais, principalmente Zion Williamson. No entanto, parece que o Pelicans pode estar pensando em caminhos diferentes nesta offseason. Mas dependem das oportunidades que surgirem”, disse O’Connor, em um episódio de seu podcast The Kevin O’Connor Show.

Enquanto isso, o Pelicans pode envolver outro ala em troca: Trey Murphy. De acordo com rumores, Denver Nuggets e Miami Heat poderiam ter interesse no atleta. Mas Murphy, dois anos mais jovem que Jones, vai começar a receber US$25 milhões a partir de 2025/26.

Ou seja, o time de New Orleans, que teve a penúltima posição do Oeste em 2024/25, pode seguir na zona dos piores da liga. Especula-se que o Pelicans faça alguma troca já na noite do Draft.

Por outro lado, o Mavericks não foi aos playoffs após cair no play-in. Sem Irving, o time jogou sem um armador de fato em seu quinteto titular na represcagem.

