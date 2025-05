Pelicans avalia mercado de trocas para todos os seus jogadores

De acordo com o jornalista e podcaster Kevin O’Connor, a direção do New Orleans Pelicans avalia o mercado de trocas para todos os jogadores do elenco. Ou seja, ninguém está a salvo na equipe. Desse modo, a franquia planeja fazer várias mudanças para a próxima temporada.

“Não há intocáveis ​​em New Orleans. Fontes da liga dizem que o Pelicans está avaliando o mercado para todos os jogadores do seu elenco. Eles podem muito bem acabar mantendo suas peças principais, principalmente Zion Williamson. No entanto, parece que o Pelicans está considerando caminhos diferentes nesta offseason, dependendo das oportunidades que surgirem”, avaliou o jornalista, durante o episódio mais recente de seu podcast The Kevin O’Connor Show.

Em 2024/25, o Pelicans fez uma campanha pífia. Assolado por lesões, o time terminou na vice-lanterna da Conferência Oeste, com apenas 21 vitórias em 82 jogos. Assim, ficou de fora dos playoffs pela sétima vez nas últimas dez temporadas.

Publicidade

Devido à campanha ruim, a franquia demitiu o executivo David Griffin, responsável pelas operações de basquete nas últimas seis temporadas. Para o lugar dele, o Pelicans trouxe Joe Dumars, que pretende ser ativo no mercado de trocas de jogadores.

Com a chegada de um novo dirigente, a expectativa é que o Pelicans defina a situação de Zion Williamson. De acordo com o insider Shamit Dua, do portal Substack, a equipe vai envolver o ala-pivô de 24 anos em uma troca nesta offseason. Segundo a publicação, essa é uma determinação da alta cúpula da franquia. Ou seja, da proprietária Gayle Benson e sua família.

Publicidade

Leia mais!

Assim, a possível negociação de Williamson talvez seja a mudança mais significativa no Pelicans para 2025/26. Pelo relato de Shamit, a família Benson perdeu a paciência com o jovem astro. O motivo é a indisponibilidade do camisa 1. Em 2024/25, por exemplo, Zion entrou em quadra apenas 30 vezes.

A situação, aliás, não é novidade na carreira de Zion. Afinal, em quatro das seis temporadas na NBA, ele disputou 30 jogos ou menos. Além disso, o ala-pivô desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra. Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o time na mão em 55% dos jogos no período.

Publicidade

Mesmo com os poucos jogos disputados em 2024/25, Williamson teve um bom desempenho. Tanto que fechou a temporada com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências. No entanto, ele não impactou o Pelicans, já que, com ele em quadra, o time sofreu 20 derrotas.

Com a saída cada vez mais provável de New Orleans, Zion atrai interesse ao redor da NBA. O jogador, aliás, possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários. Portanto, um valor “salgado” para um atleta que é um desfalque frequente.

Publicidade

Pelicans tem dez jogadores com contrato garantido para 2025/26

Armadores: Dejounte Murray (28 anos, US$31,5 milhões), CJ McCollum (33 anos, expirante de US$30,7 milhões) e Jose Alvarado (27 anos, US$4,5 milhões)

Alas: Herb Jones (26 anos, US$13,9 milhões), Trey Murphy (25 anos, US$25 milhões) e Jordan Hawkins (23 anos, US$4,7 milhões)

Pivôs: Zion Williamson (24 anos, US$39,4 milhões), Yves Missi (21 anos, US$3,3 milhões), Kelly Olynyk (34 anos, expirante de US$13,4 milhões) e Karlo Matkovic (24 anos, US$1,9 milhão)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA