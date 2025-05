NBA: Brandin Podziemski vira problema no Warriors

O Golden State Warriors confirmou mais um jogador lesionado na NBA: o armador Brandin Podziemski. De acordo com a franquia, o jovem passou por uma cirurgia no punho esquerdo na terça-feira (27), em Los Angeles. O processo foi bem-sucedido e ele deve voltar a tempo para os treinos do time em outubro.

A cirurgia em Brandin Podziemski foi feita para remover tecidos danificados de uma lesão para facilitar a cicatrização. O Warriors, porém, não informou quando o armador sofreu a contusão no punho esquerdo.

Ao longo da carreira na NBA, Podziemski sofreu diferentes lesões. Dentre elas, o nariz quebrado, no abdômen e nas costas. Porém, jamais teve qualquer problema no punho. Então, é provável que ele tenha sofrido a contusão durante os playoffs.

Em 2024/25, Brandin Podziemski se tornou uma peça importante do Warriors na NBA. Aos 22 anos, ele foi titular nos últimos 23 jogos de Golden State, quando registrou médias de 15.6 pontos, 5.8 rebotes, 3.3 assistências e 1.1 roubo de bola em 30.1 minutos por jogo.

Mas o jogador não conseguiu repetir o sucesso durante os playoffs da NBA pelo Warriors. Em 12 jogos, afinal, ele teve médias de apenas 11.3 pontos, cinco rebotes e 3.1 assistências. Assim, não conseguiu ajudar o time a evitar a queda para o Minnesota Timberwolves nas semifinais do Oeste.

Lesões no Warriors

Além do armador da NBA, o Warriors anunciou que Moses Moody precisou passar por cirurgia. O jogador, aliás, foi operado após romper um ligamento no polegar direito. A expectativa, portanto, é que ele se recupere até a pré-temporada, assim como o armador de 22 anos.

Com os procedimentos em Podziemski e Moody, portanto, os rumores são de que ambos jogaram os playoffs no sacrifício. Além deles, quem também precisou forçar o corpo foi Stephen Curry. O camisa 30, no entanto, agravou uma contusão na coxa durante o Jogo 1 da série contra o Timberwolves. Como resultado, perdeu o restante das semifinais.

Curry, por fim, já está recuperado. Então, deve se apresentar sem contusões para o período de treinos do Warriors em 2025.

