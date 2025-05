LeBron James faz história na NBA com 14 votos para MVP; entenda

LeBron James recebeu indicações de 14 votantes da NBA para o prêmio de MVP dessa temporada. O número é modesto diante de anos anteriores e, além disso, ficou muito longe de Shai Gilgeous-Alexander. Mas foi o bastante para que entrasse na história da liga com mais um recorde. O craque de 40 anos tornou-se o jogador mais velho a ter votos para a premiação.

Com isso, o ala do Los Angeles Lakers quebrou a marca de ninguém menos do que o homem que dá nome ao prêmio. Em 2002, o lendário Michael Jordan recebeu votos para MVP com 39 anos e três meses de idade. E outros dois atletas foram citados por mínimo de um votante na premiação aos 39 anos: Tim Duncan (2015) e John Stockton (2001).

Dentro desse grupo bem seleto, aliás, LeBron ainda se destaca por outro feito além da idade avançada. O sexto lugar é a melhor posicionamento em que um dos jogadores terminou a votação da premiação. Jordan, que já era atleta do Washington Wizards na época, foi o 13o colocado. Stockton finalizou o processo de escolha em 15o lugar, enquanto Duncan fechou o TOP 10 de 2015.

O novo recorde do astro angelino tem grande valor por si só, mas também faz com que unifique duas marcas históricas. Ele agora é o jogador mais jovem e mais velho a ter votos para MVP da temporada. Depois de sua temporada de novato, em 2004, o ídolo ganhou votos para levar o troféu aos 19 anos e 182 dias. Mais ninguém abaixo de 20 anos, até hoje, foi citado na votação anual.

Campanha

Você pode até não lembrar, mas, em um momento da temporada, houve uma campanha real na NBA para que LeBron James fosse eleito MVP. Foi no início de março, depois da troca por Luka Doncic, quando o Lakers estava em alta. Os angelinos chegaram a ser vice-líderes do Oeste. Um dos maiores defensores da premiação do craque, na época, era o veterano Robert Horry.

“Se tivesse o mesmo tratamento que Shai recebe dos árbitros, LeBron teria média acima de 30 pontos por noite. E, como resultado, nós não teríamos dúvidas sobre quem deve ganhar esse prêmio. Ele é muito melhor, mais forte e mais físico do que Shai. Por isso, seria um erro reconhecer qualquer jogador que não seja LeBron nesse momento”, declarou o ex-ala-pivô.

No entanto, Horry não apostava que James seria o vencedor do prêmio – como, de fato, não foi. Não pela consistência do jogador, mas por influências fora de quadra. “LeBron deveria ser eleito MVP porque possui o desempenho de um atleta mais valioso da liga. Mas acho que não vai acontecer. A liga não quer dar nenhum sinal de favoritismo”, teorizou.

Ficou faltando

É seguro dizer que LeBron James não vai ganhar outro prêmio de MVP em sua carreira na NBA. O craque, por mais que seja um exemplo de longevidade, não pode vencer a corrida contra o tempo. Todos os jogadores que ficaram acima dele na votação dessa temporada, além disso, são (no mínimo) oito anos mais novos. Assim, o ala não vai bater alguns recordes em relação ao prêmio.

O atleta mais velho que venceu o troféu segue sendo Karl Malone, em 1999. O ídolo do Utah Jazz tinha 35 anos de idade. Enquanto isso, três jogadores venceram a premiação mais vezes do que James: Kareem Abdul-Jabbar (seis), Bill Russell e Jordan (cinco).

