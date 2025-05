LeBron James acusa Celtics por queda nos playoffs

Poucos esperavam que o Boston Celtics sairia tão cedo nos playoffs da NBA em 2024/25 e até LeBron James reagiu à queda do rival. A equipe que foi campeã da liga em 2023/24 chegou como plena favorita para a série contra o New York Knicks. Mas de repente, se viu perdendo por 3 a 1 após quatro jogos e além de ficar sem Jayson Tatum pelo resto da campanha. Apesar de uma vitória depois disso, não houve virada.

O astro do Los Angeles Lakers falou sobre a queda de Boston no podcast Mind The Game, que ele apresenta ao lado de Steve Nash. Para o histórico camisa 23, o Celtics caiu por um motivo curioso: Tédio.

“Acho que é muito óbvio que eles tem uma grande identidade. Olhe para eles. São anos e anos com Jayson Tatum e Jaylen Brown, são muitas repetições, muito tempo juntos. Mas as vezes parece que eles estão um pouco entediados dentro dos jogos. Não só eles, a equipe em si. Afinal, eles são muito bons, as vezes você lida com essa questão de vencer na hora que quiser. Mas nem sempre isso é possível. Foi o que senti na série contra New York”, afirmou LeBron.

Publicidade

Steve Nash também concordou com a teoria de James, citando como o time apenas colapsou em vários jogos da série.

“Eu tenho a mesma visão. Quer dizer, olhe para como eles jogaram nos cinco primeiros jogos. Em todos, eles tiveram pelo menos dez pontos de vantagem. Acho que em quatro deles, lideraram por 20. Parece que liderar jogos por 20 pontos é fácil para esse time as vezes. Mas é ai que você se acomoda e as vezes é difícil recuperar isso em um jogo onde você dá confiança ao rival. Os colapsos tem muito a ver com isso”, concordou o ex-jogador.

Publicidade

Leia mais!

De fato, apesar da lesão de Tatum ser o grande ponto que praticamente deu a vitória para o Knicks sobre o Celtics, a verdade é que a série estaria em um 3 a 1 mesmo se o astro não tivesse se machucado. Boston até conseguiu uma vitória sem ele, mas o jogo 6 foi um atropelo para New York em um Madison Square Garden pulsante.

Aliás, quem concordou com essa visão de LeBron James sobre a queda do Celtics nos playoffs foi Brad Stevens, principal executivo da franquia. Apesar de citar a lesão de seu craque como um ponto vital para o resultado, ele afirmou: “Perdemos essa série nos dois primeiros jogos, o Knicks mereceu. Então, eles estão vivendo seu auge, você pode ver isso muito claramente”.

Publicidade

As críticas de muitos torcedores de Boston também seguem essa linha. A identidade da bola de três e de seu alto volume é mais do que real na era de Joe Mazzulla. Mas a falta de alternativas e um certo comodismo em se manter na estratégia mesmo quando não está funcionando, foi o principal alvo de críticas do técnico desde que assumiu o cargo.

Agora, a franquia se prepara para uma offseason agitada. Há muitos rumores indicando que Kristaps Porzingis ou Jrue Holiday podem ser trocados, enquanto Tatum perderá pelo menos grande parte da campanha, se não o ano completo após a cirurgia para reparar seu tendão de aquiles.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA