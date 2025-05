Sem Jayson Tatum, Celtics tem um objetivo em 2025/26; entenda

O Boston Celtics foi eliminado nos playoffs da NBA, após ser um dos principais candidatos ao título. Mas em 2025/26 as coisas podem ser bem diferentes para o Celtics, especialmente porque não terá Jayson Tatum. O astro deve ficar fora de toda a campanha, enquanto o time vai fazer trocas na próxima offseason, abrindo mão de Kristaps Porzingis e, talvez, Jrue Holiday.

Com os novos donos chegando, é quase impossível que eles vão querer bancar todas as multas e salários, que devem superar os US$500 milhões. Para quem acabou de comprar pelo recorde de US$6.1 bilhões, pagar taxas por um time sem Tatum, não deve ser o grande objetivo do Celtics.

Aliás, aqui está o ponto sobre o que vamos debater hoje: o objetivo do Celtics em 2025/26. Afinal, de nada adianta o time pagar tudo aquilo se não vai brigar pelo título. Quem faz isso, com todo respeito, especialmente no Arizona, está “queimando” dinheiro.

Publicidade

Jayson Tatum é o melhor nome do Celtics hoje e é para o futuro próximo. Sem ele, o time pode vencer jogos e ainda brigar por algo, pensando no atual elenco. Mas vai mudar. Alguns jogadores vão sair como agentes livres, enquanto outros devem deixar a franquia via trocas.

Mas o que pode chegar na próxima offseason e qual é o plano? Bem, por enquanto é tudo muito novo. Não dá para cravar que Porzingis e Holiday saiam logo na abertura do mercado, mas é sobre tendência.

Publicidade

Leia mais

Se Jayson Tatum não estará disponível para o Celtics em 2025/26, Jaylen Brown será o grande nome. Até aí, tudo certo. Derrick White tem um contrato muito “amigável” para a franquia, enquanto Al Horford pode se aposentar.

De acordo com alguns jornalistas de Boston, existem alguns cenários. O primeiro, obviamente, é o tank. O Celtics não quer competir para ficar na quinta posição do Leste. Então, uma reconstrução, ainda que limitada, pode acontecer. Ficariam Payton Pritchard, Brown, Tatum, White, além de Baylor Scheierman, Neemias Queta, Xavier Tillman e Jordan Walsh. Inicialmente, claro.

Publicidade

Brown pode passar por cirurgia e entrar na temporada 2025/26 com minutos mais limitados, deixando o Celtics em uma situação única em relação aos últimos anos: ficar fora dos playoffs. Afinal, o time vai aos mata-matas desde 2014/15 de forma consecutiva.

Seria, portanto, um “ano sabático”. Não é que vai perder por querer. Apenas, vai fazer o que todo mundo faz quando está em uma situação similar. Menos tempo de quadra para os principais jogadores, trocas e esperar por Jayson Tatum.

Publicidade

Assim, pode brigar pelos primeiros lugares do Draft de 2026, que deve contar com um pupilo da região: AJ Dybantsa, um ala de 2,06m e que vem se destacando muito para o outro recrutamento. Vai fazer um ano de Baylor e, depois, NBA.

De novo, tendência. Nada confirmado, não tem nada que o Celtics garanta para 2025/26.

Outra opção

Se o Celtics não tem Jayson Tatum em 2025/26, o time poderia ser agressivo e tentar fechar uma troca para ter algum outro astro. Um nome que surgiu nos últimos dias foi o de Jarren Jackson Jr, que tem um contrato “possível” para Boston. Com algumas escolhas de Draft, sem incluir 2026, o time pode enviar Porzingis para ter o ala-pivô.

Publicidade

Daí, se Brown estiver saudável, por que não tentar lutar por vitórias? Mas precisa trocar Holiday, que está com 35 anos e um contrato mais pesado. Aí, existem opções para quem quiser brigar nos playoffs de 2026. Alguns times devem subir, como Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, enquanto outros podem cair. Caso do Milwaukee Bucks, pelo menos.

Então, com duas ou três trocas por jogadores prontos e com rodagem na NBA, o Celtics pode, sim, brigar por algo em 2025/26. Não que seja uma garantia, mas pode. E ter suas escolhas para os próximos anos, faz de Boston um time que deve estar no topo do Leste por um longo período. Ou seja, usar as picks para trocas e tentar melhorar o elenco. Tem controle do próprio destino.

Publicidade

Agora, Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant, o papo é outro. Teria de envolver Brown ou White, algo que não vai acontecer. Ao menos, não pode e não deve. Boston teria de abrir mão de muitas escolhas, enquanto o principal jogador está fora. Não faria sentido algum.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA