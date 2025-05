Após Jayson Tatum, Jaylen Brown tem lesão grave

A temporada do Boston Celtics terminou de forma avassaladora. Além de uma derrota por 38 pontos de diferença para o New York Knicks na noite de sexta-feira (16), o time teve outra notícia ruim. Após Jayson Tatum ter uma ruptura total no tendão de Aquiles e não ter dada prevista para sua volta às quadras, agora foi a vez de Jaylen Brown.

De acordo com a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, Jaylen Brown jogou os playoffs com uma ruptura parcial no menisco direito. O astro já vinha sendo preocupação para o time de Massachusetts, mas a gravidade da contusão não era conhecida. Segundo ela, o jogador vinha com o problema desde o último mês da tempoada regular. Ele vai passar por avaliação para saber se precisa de cirurgia.

“Eu não dou desculpas por derrotas. Claro, foi difícil como aconteceu no jogo, mas a forma que terminamos o ano, pessoalmente, lutei com um problema físico que estava passando. Então, estou orgulhoso do nosso grupo”, disse Jaylen Brown.

Jayson Tatum se machucou no fim do quarto jogo da série contra o Knicks e deixou a quadra em cadeira de rodas. Então, na partida seguinte, Brown flertou com um triplo-duplo ao somar 26 pontos, 12 assistências e oito rebotes. Por fim, no embate que eliminou o Celtics dos mata-matas, ele foi o único a atingir a marca de 20 pontos. Além dele, só Al Horford e Payton Pritchard fizeram dez ou mais.

Mesmo com dores, Jaylen Brown conseguiu jogar os playoffs e ter médias consistentes: 22.1 pontos e 7.1 rebotes no período. No entanto, a preocupação do técnico Joe Mazzulla com ele aumentava. Segundo jornalistas que cobrem o time de Boston, o treinador não deixava Brown “esfriar” muito tempo no banco por conta do grau da lesão.

Agora, o time está fora da briga pelo título. Brown afirmou que vai aproveitar o tempo para descansar e “esfriar a cabeça”.

Desde 2021/22, o Celtics disputou, ao menos, a final do Leste. Ou seja, a queda diante do Knicks representa o fim de uma sequência de três decisões de conferência e duas finais de NBA, sempre com Jayson Tatum e Jaylen Brown como os principais jogadores. Mas isso não vem de “agora”. O time de Boston vai aos playoffs de forma consecutiva desde 2014/15.

A dupla vem sendo impactante ao longo dos anos. Enquanto Brown estreou na NBA em 2016/17, Tatum chegou em 2017/18. E o fato de não ter o camisa 0 para boa parte da próxima campanha, pode fazer com que a direção do Celtics pense em mudanças no elenco.

Reformulação?

Apesar de não bater o martelo, a diretoria estaria avaliando uma troca de Kristaps Porzingis. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Celtics pode passar por uma reformulação em seu grupo atual.

“O que está em jogo é o que vai acontecer com esse time após essa temporada”, disse o jornalista. “Isso é uma conversa que eu não acreditava que estaria tendo a essa altura do campeonato, mas estou. No entanto, no ano que vem, a folha salarial é de mais de US$430 milhões (contando as taxa por exceder os limites salariais da liga). O Celtics tem uma escolha de Draft, vai trazer Al-Horford de volta e já era. São US$500 milhões”.

Jaylen Brown e Jayson Tatum receberam extensões máximas nos útlimos anos, enquanto os salários de Jrue Holiday e Porzingis passam de US$30 milhões cada. Como resultado, a folha salarial do time “engessou” e não consegue fazer grandes contratações, a não ser em trocas.

Espera-se, ao menos, que Brown esteja pronto para atuar normalmente no início da próxima temporada. Por outro lado, Tatum pode voltar apenas em 2026/27.

