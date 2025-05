Jaylen Brown abre o jogo sobre saída do Celtics nos playoffs

O astro Jaylen Brown tentou de tudo para manter o Boston Celtics na luta dos playoffs, mas não foi o bastante. O time de Massachusetts caiu para o New York Knicks após seis jogos nas semifinais do Leste. De acordo com o ala, a equipe sofreu além do normal ao longo da temporada. Enquanto isso, atuar sem Jayson Tatum nos últimos dois embates, não ajudou.

“Terminar a temporada em maio é muito estranho”, disse Jaylen Brown. “Definitivamente, a gente não estava pronto para isso. Mas as coisas não deram muito certo para a gente no ano. Perder para o Knicks em seis jogos é um sentimento horrível, mas nós tentamos ficar de cabeça erguida. Então, nós vamos estar prontos para o próximo capítulo”.

Sem Tatum desde o fim do quarto jogo da série contra o Knicks, Jaylen Brown tormou-se a principal referência ofensiva. No quinto embate, por exemplo, ele ficou perto de alcançar um triplo-duplo ao obter 28 pontos, 12 assistências e oito rebotes. Em Boston, o time venceu e garantiu mais uma partida. No entanto, em Nova York, nada foi como a equipe esperava.

Brown somou 20 pontos, seis rebotes e seis assistências, mas teve sete erros de ataque. Além dele, apenas Al Horford e Payton Pritchard tiveram dígitos duplos em pontuação. O Celtics perdeu por sonoros 119 a 81, enquanto deixou o sonho de seguir nos playoffs da NBA.

Jaylen Brown viu o Celtics ser eliminado antes de chegar na final do Leste em playoffs pela primeira vez desde 2020/21. Isso porque no ano seguinte, Boston foi às finais contra o Golden State Warriors e perdeu. Em 2022/23, caiu diante do Miami Heat na decisão do Leste. Por fim, foi campeão da NBA ao bater o Dallas Mavericks em 2023/24.

“Nós caímos diante de um grande time”, disse o técnico Joe Mazzulla. “Temos de tirar o chapéu para eles. Foram melhores e nos superaram”.

A ausência de Tatum, especialmente no sexto jogo da série semifinal de playoffs da NBA deixou o Celtics sem muitas opções ofensivas. Mas mais do que isso, o time não conseguiu superar a grande defesa do Knicks. Jrue Holiday e Derrick White acertaram, juntos, quatro das 19 tentativas e somaram apenas 12 pontos.

Boston acertou apenas 36% dos arremessos gerais, além de 30% do perímetro. Enquanto isso, cometeu 15 erros de ataque. Muito diferente do que aconteceu na fase regular, quando o time venceu os quatro jogos contra o Knicks.

Kristaps Porzingis

Com problemas, o pivô voltou a ser reserva. Nessa sexta-feira, ele atuou por menos de 12 minutos, com quatro pontos e cinco rebotes.

Porzingis, que teve seus minutos restritos ao longo da série, afirmou que esperava ajudar mais Brown e seus colegas de Celtics. No entanto, teve uma performance muito ruim diante da franquia de Nova York.

“É muito frustrante. Mas é pior ainda quando não consegui ajudar, especialmente sem JT (Jayson Tatum)”, disse o pivô.

Agora, o Celtics terá decisões a tomar após a eliminação nos playoffs. Tatum está fora por tempo indeterminado, enquanto Al Horford e Luke Kornet não possuem contrato para a próxima campanha. Os planos dos novos donos ainda não estão claros, mas existe a chance de o time fazer trocas relevantes na offseason.

