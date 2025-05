Knicks atropela Celtics e avança nos playoffs da NBA

Fim da defesa de título do Boston Celtics nos playoffs da NBA e o sonho do New York Knicks continua de pé após vencer o jogo 6. Uma vitória tranquila e sem sustos em uma partida de grande atitude do time de Jalen Brunson em um Madison Square Garden hostil e barulhento, deu números finais à série. Após 25 anos, a franquia do maior mercado da liga está de volta à final de conferência contra um velho conhecido: Indiana Pacers.

Uma partida, acima de tudo, dominante do Knicks. Seis dos oito jogadores da equipe passaram dos dez pontos, enquanto só não chegaram lá Mitchell Robinson e Precious Achiuwa entre os que atuaram por mais tempo. O pivô, ainda assim foi peça central em uma atuação incrível não só na execução mas na garra ao longo dos 48 minutos. Jalen Brunson (23), OG Anunoby (23), Mikal Bridges (22) e Karl-Anthony Towns (21) foram os cestinhas. Josh Hart fez um triplo-duplo.

Por outro lado, decepção para Boston, que sonhou com uma virada épica após o jogo 5, mas vai se contentar com a queda em seis partidas. A equipe não soube lidar bem com a defesa de New York, Jaylen Brown teve pouca ajuda enquantoesteve em quadra. Por fim, o time foi destroçado nos rebotes ofensivos. Uma offseason de muitas decisões importantes está chegando.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Knicks sobre o Celtics que leva New York a sua melhor campanha nos playoffs da NBA desde 2000.

Primeiro tempo

Os primeiros 24 minutos de jogo não poderiam ser melhores para o New York Knicks. A equipe “amassou” o Boston Celtics. No começo, o jogo até teve algum equilíbrio, chegando a ficar empatado em 16 a 16. O time da casa estava um pouco ansioso no quente ambiente do Madison Square Garden e os visitantes conseguiam boas ações de um Jaylen Brown agressivo que marcou oito pontos rápidos.

Publicidade

Mas depois disso, a coisa desandou. New York comandou uma sequência para fechar o período com oito pontos de vantagem. Destaque para Karl-Anthony Towns, muito agressivo até o garrafão com 11 pontos. Além disso, apesar de uma eficiência baixa, o Knicks criou muitos bons arremessos de fora. Mikal Bridges foi quem melhor aproveitou com dez pontos iniciais.

Para piorar, o segundo quarto começou com Jaylen Brown no banco. Boston levou outra sequência e se viu perdendo por 13, só conseguindo pontuar com quase quatro minutos de período com Derrick White. Aliás, essa foi a marca do Celtics. Jaylen Brown fez 18 pontos na etapa inicial, mas todo o resto do time marcou 19, com Luke Kornet sendo o segundo cestinha. Além disso, o ala teve seis erros de ataque, não conseguindo punir as ajudas do Knicks.

Publicidade

E a tônica do segundo quarto foi essa. O Knicks ganhava rebotes ofensivos, forçava erros, arremessava melhor, defendia muito e além de tudo via Jalen Brunson enfim esquentar no jogo contra o Celtics. Assim, a vantagem foi aumentando de forma natural. Miles McBride, Josh Hart e OG Anunoby também foram ótimos, sobretudo na defesa. O armador reserva ainda foi para o intervalo com dez pontos.

O Knicks terminou com 27 pontos de frente sobre o Celtics, sua maior liderança em um primeiro tempo de playoffs desde 1970.

Leia mais!

Segundo tempo

Se havia alguma dúvida sobre como a segunda etapa começaria, o Knicks tratou de resolver as coisas de forma rápida. A vantagem que começou em 27 aumentou ainda mais e já estava em 37 pontos com menos de cinco minutos jogados no terceiro período.

Publicidade

Daí as coisas desandaram. Boston até ganhou algum ritmo, mas nada que ameaçasse a vitória. Então, aconteceram algumas jogadas simbólicas como um roubo de bola de Jrue Holiday que em uma transição de dois contra um, a entregou de presente para Josh Hart.

O que foi mais simbólico? Jaylen Brown foi expulso por acúmulo de faltas ainda no fim do terceiro quarto. Depois do breve descanso que teve no começo do segundo período, ele não saiu mais da quadra. Assim, terminou sua noite e sua temporada com 20 pontos. Então, Joe Mazzulla chamou os reservas do Celtics para a quadra ainda no fim do terceiro quarto.

Publicidade

New York manteve seus titulares até a metade do último período, mesmo com uma vantagem enorme. OG Anunoby, frio no primeiro quarto, somou 14 pontos no segundo tempo. Com pouco mais de cinco minutos pro fim, reservas para o banco e muitos aplausos. Mas pela primeira vez em 26 anos, New York fechou uma série no Madison Square Garden. O Knicks avançou sobre o Celtics nos playoffs da NBA.

(2) Boston Celtics 81 x 119 New York Knicks (4)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 20 6 6 1 1 Payton Pritchard 11 2 4 0 0 Al Horford 10 2 0 0 0 Derrick White 8 1 2 1 0 Sam Hauser 6 3 0 0 0

Três pontos: 12-41; Brown: 3-9

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 23 6 6 0 0 OG Anunoby 23 9 2 2 2 Mikal Bridges 22 4 3 1 2 Karl-Anthony Towns 21 12 1 1 0 Josh Hart 10 11 11 0 0

Três pontos: 16-46; Bridges: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA