Celtics cai antes da hora nos playoffs e time deve fazer trocas

O sonho do bi acabou para o Boston Celtics. Após derrota para o New York Knicks por 4 a 2 nos playoffs, o Celtics deve ter mudanças no time, com trocas e saídas de jogadores. Não que seja uma surpresa, mas a direção de Boston já tinha algo assim em mente. Perder Jayson Tatum apenas deve acelerar o processo, pois será difícil contar com o astro na próxima temporada.

Então, o próximo passo é entender o que o time consegue no mercado de trocas por Kristaps Porzingis. Claramente, o pivô tem um problema físico e absolutamente ninguém fala o que é. O fato é que ele teve restrição de minutos em quadra contra o Knicks e não foi nem sombra do que poderia ser.

Mas mais do que isso, ele passaria nos testes físicos após uma negociação? Afinal, para a NBA aprovar trocas, um time deve aceitar as condições físicas dos jogadores. Foi assim que ao Los Angeles Lakers reprovou Mark Williams, por exemplo.

Aos 29 anos, o letão possui contrato até a próxima campanha, no valor de US$30.7 milhões. E não adianta a direção do Celtics pensar, eventualmente, em tank para fazer o time abrir espaço na folha salarial para 2026/27. Mesmo sem Porzingis, Boston já possui US$207 milhões em salários para aquela temporada. Portanto, seja como for, a equipe vai tentar capitalizar em cima de um negócio pelo atleta.

Mas ele não seria o único a deixar o Celtics em trocas.

O que a gente percebe é que Jrue Holiday pode ser outro a sair. Seu salário é alto (US$32.4 milhões) e seus números em si passam longe de serem bons. Nos playoffs, por exemplo, Holiday teve 9.5 pontos, enquanto seu arremesso foi pouco consistente (34.6% de três) e desfalcou o Boston Celtics em três jogos contra o Orlando Magic.

Pesa contra ele o fato de estar próximo de completar 35 anos. Seu acordo vai até 2026/27, com opção do jogador para mais uma temporada. Apesar de ser um defensor excepcional, ele está perdendo valor. Natural, até pela idade. Mas o Celtics viu nos playoffs que o time precisa de trocas, mesmo que seja para envolver jogadores que foram campeões no ano passado.

Enquanto isso, Al Horford e Luke Kornet estão sem contrato para a próxima campanha. O primeiro tentou de tudo, mesmo perto de fazer 39 anos. Ninguém sabe se ele vai jogar mais um ano ou se vai optar pela aposentadoria. Já Kornet, que apareceu bem no quinto jogo da série semifinal do Leste nos playoffs contra o Knicks, é um caso mais simples para o Celtics.

Futuro do Celtics após queda prematura nos playoffs?

É hora de pensar no seguinte: Boston pode não ter Jayson Tatum por toda a próxima temporada. Isso pode ser um problema enorme para o Celtics, caso o time esteja pensando em manter o grupo sem trocas e brigar nos playoffs de 2025/26. A conta não fecha.

Ficou claro que o Celtics até pode não ter Tatum em um jogo aqui ou ali, mas o time foi feito para que Jaylen Brown e ele brilhem. E sem o camisa 0, não tem como pensar em título. Isso é bem nítido. Ele vai arremessar mal em algumas partidas, vai levar falta técnica por reclamar com ele mesmo, mas é extremamente talentoso nos dois lados da quadra.

Quando alguém disser que Tatum e Brown não podem jogar juntos no Celtics, mostre o placar do jogo 6 dos playoffs contra o Knicks. Eles fazem a diferença.

E mesmo Brown, sem estar em suas melhores condições (joelho), estava lá, se jogando no chão por uma bola. Dá a ideia do que ele faz pelo time, mesmo o Celtics perdendo por muito.

Oportunidade de mercado

Não é fácil, mas mesmo sem Tatum, o Celtics pode ir atrás de trocas por um astro para o time pensando em ir aos playoffs do ano que vem. Neste caso, é um sacrifício. Porém, precisa entender se um parceiro vai para o tank. Depois, se aceita absorver o expirante de Porzingis. Caso as duas respostas sejam positivas, não chega a ser absurda a ideia de um negócio com o Brooklyn Nets.

Afinal, o Nets possui espaço para receber o letão e negociar Nic Claxton pelo expirante e várias escolhas de Draft. Mas é possível o Celtics fazer algo envolvendo Porzingis e Holiday em trocas separadas.

Isso porque Boston, por estar acima do segundo nível de multas da NBA, não pode agregar salários. Até é possível o Celtics tentar algo por Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, pois ninguém tem certeza se os times vão competir por playoffs na próxima temporada. Mas não é uma tarefa fácil. Precisa envolver outras equipes e muitas escolhas de Draft.

