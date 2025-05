Eliminação do Celtics faz Al Horford repensar carreira na NBA

A eliminação do Boston Celtics nos playoffs da NBA pode ter marcado o fim da trajetória de Al Horford. O pivô foi bastante importante na campanha que levou a equipe até as semifinais de conferência. No entanto, seu contrato está acabando e questões salariais da franquia podem impedi-lo de voltar. Então, o veterano falou sobre o momento de sua carreira.

“Não estou pronto para falar sobre isso agora”, disse Horford. “Só preciso de um tempo com minha esposa e minha família, e é isso que pretendo fazer nas próximas semanas”.

Ademais, o futuro de Al Horford, de 38 anos, é apenas uma das variáveis que o Celtics precisará resolver durante a offseason. Isso porque caso a equipe não troque ninguém, terá a maior folha salarial da história da liga. E segundo Brian Windhorst, da ESPN, saídas devem acontecer. Em especial pela grave lesão de Jayson Tatum.

“Acho que tudo ainda está muito recente para mim”, disse o pivô “Afinal, essas são coisas que vou pensar nas próximas semanas”.

Assim, a poucas semanas de completar 39 anos, Horford continua sendo uma peça importante para o Boston Celtics. Isso porque ele teve médias de oito pontos em 31.6 minutos por jogo nos playoffs, sendo titular em nove das 11 partidas.

Al Horford também falou sobre a série contra o Knicks, que marcou a eliminação do Celtics na NBA. Segundo o pivô, então, as duas derrotas nas primeiras partidas, após abrir mais de 20 pontos, “acabaram com a moral” da equipe.

“Conseguimos seguir em frente e pensar no próximo passo. No entanto, nesta série, nos dois primeiros jogos, nós jogamos melhor do que ele. E aí tivemos essas quedas de desempenho, deixamos eles tomarem conta do jogo, e não conseguimos nos recuperar”, disse Horford. “E sinto que isso realmente nos colocou em uma posição difícil, e foi muito difícil reagir a partir dali. Então, na minha visão, sinto que ontem à noite eles nos dominaram. Mas até aquele ponto, eu sentia que éramos o melhor time. Mas, no fim das contas, eles encontraram uma maneira de nos vencer”.

A offseason da NBA promete ser bastante movimentada para o Celtics. A tendência é que Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis saiam, mas não há confirmações. Os salários dos jogadores, somados aos problemas de lesão e queda de performance, seriam os principais fatores.

