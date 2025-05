Com lesão grave, Jayson Tatum desfalca Celtics por longo período

Jayson Tatum está fora da temporada 2024/25 da NBA e deve desfalcar o Boston Celtics, em boa parte da próxima campanha, por conta de grave lesão. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro teve ruptura total no tendão de Aquiles direito, no último quarto do jogo contra o New York Knicks, na noite de segunda-feira (13). Ele deixou a quadra com a ajuda de colegas após se machucar sozinho. Um exame de ressonância magnética confirmou o resultado nesta terça-feira (14).

Em geral, uma lesão como a de Tatum deixa o jogador fora das quadras por cerca de oito a 12 meses. Os casos variam, de acordo com a recuperação dos atletas. É o segundo astro que sofre com o problema nos playoffs 2025 da NBA. Antes, Damian Lillard (Milwaukee Bucks) teve a mesma contusão na série diante do Indiana Pacers, na primeira rodada.

Mais cedo, o jornalista da ESPN indicou que o Celtics já esperava pela confirmação da lesão. O detalhe é que, segundo Charania, Tatum passou por uma cirurgia, nesta terça, para reparar o problema.

Publicidade

“O Boston Celtics espera pelo pior em relação a Jayson Tatum. Ele passou por exames hoje, enquanto o time já esperava pela gravidade desde ontem à noite. Nem está no topo de sua carreira e já é um dos melhores jogadores do Celtics de todos os tempos, aos 27 anos. Ele lidera o time em pontos, rebotes e assistências pelo segundo ano consecutivo”, disse Charania.

Leia mais

O fato é que sem Jayson Tatum, fora por lesão, o Celtics tem um grande problema não só para o resto dos playoffs, mas para a próxima campanha. Isso porque sem o ala por longo período, ele só voltaria às quadras entre fevereiro e março, caso seja uma recuperação rápida. Então, é provável que a direção faça trocas na próxima offseason da NBA.

Publicidade

Neste caso, Kristaps Porzingis e Jrue Holiday poderiam ser os primeiros, mas outros jogadores não teriam vaga garantida. O Celtics pode tentar algo para ter um substituto para Tatum a curto prazo.

“O Celtics deve passar por algumas mudanças na agência livre da NBA, com Jayson Tatum tendo um contrato supermax a partir da próxima campanha”, concluiu Charania.

O time de Boston ainda terá Al Horford, perto de completar 39 anos, para definir seu futuro. Horford será agente livre, enquanto Porzingis não deve seguir. Ou seja, algumas mudanças devem acontecer. Por mais que o veterano fique, o Celtics precisa ter alguém mais para o lugar de Tatum.

Publicidade

Lesão de Jayson Tatum deixa Celtics em situação difícil nos playoffs

O Celtics perde por 3 a 1 para o New York Knicks e não terá Tatum pelo resto dos playoffs. Nesta quarta-feira (14), o time joga em casa lutando pela sobrevivência na série. Por enquanto, o técnico Joe Mazzulla não informou o substituto do astro.

Ao longo da temporada, Mazzulla utilizou Sam Hauser no lugar de Jayson Tatum. No entanto, Hauser não atua desde o primeiro jogo da série contra o Knicks, por conta de dores no tornozelo.

Uma formação mais alta, com Porzingis e Horford também pode ser utilizada. Assim, Jaylen Brown completaria o quinteto titular ao lado de Jrue Holiday e Derrick White. O problema é que o pivô letão vem jogando com restrição de minutos.

Publicidade

Celtics e Knicks se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA