Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans, irá assinar com a Klutch Sports Group, do mesmo agente de LeBron James, Rich Paul. Ingram será agente livre na próxima temporada da NBA. O movimento já mostra uma preparação para tentar um bom contrato na offseason.

Ingram e o Pelicans não chegaram num acordo para renovação na última agência livre. “Brandon quer ficar aqui. Mas, ao mesmo tempo, há uma realidade financeira com a qual todos lidamos”, disse David Griffin, vice-presidente executivo do Pelicans, no final de junho.

Dessa forma, a não renovação parece ter frustrado o jogador, que trocou de agência. Antes representado pela Excel Sports Management, Brandon Ingram agora irá se juntar a LeBron James, Trae Young, Anthony Davis e vários outros grandes jogadores que trabalham com a Klutch. Vale dizer que seu colega de time, Zion Williamson, também trocou a Excel Sports nos últimos meses.

Ingram, de 27 anos, tem nesta temporada o valor restante de US$36 milhões em seu contrato. O jogador está com médias de 22.9 pontos, 5.8 rebotes e 5.4 assistências por jogo nesta temporada. No entanto, está fora por causa de uma dor na panturrilha direita.

Com a incerteza ao redor de sua estadia no Pelicans, rumores de troca já começam a surgir. Afinal, com apenas um ano sobrando no contrato, o jogador se torna uma peça atrativa. Assim, Ingram pode ajudar diversos times a liberarem espaço salarial a partir da próxima temporada. Então, o Pelicans também não vai querer perdê-lo de graça, e já começa a olhar opções.

Além disso, New Orleans, sofrendo com lesões, fica mais e mais longe de uma possível ida aos playoffs. A equipe tem quatro vitórais e 17 derrotas, ocupado a última colocação na conferência Oeste.

Dessa forma, com a nova agência, a expectativa geral é de que Ingram consiga o contrato que deseja. Isso porque a Klutch Sports é famosa entre os jogadores por ser “dura na queda” nas negociações.

Nos últimos dias, Ingram virou notícia por ter “travado” uma negociação entre Utah Jazz e Pelicans durante o verão. New Orleans e o jogador não conseguiram chegar num acordo. Assim, ele teria sido “leiloado” para outras equipes da liga. E o Jazz mostrou interesse. Contudo, sem querer ficar por muito tempo em Salt Lake City, o jogador fez com que a direção de Utah desistisse.

