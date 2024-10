Brandon Ingram em troca para Hawks? Criamos a ideia

Brandon Ingram quer extensão com o New Orleans Pelicans e virou moeda de troca na equipe antes da temporada, enquanto o Atlanta Hawks poderia ser um destino. Mas como faria uma negociação assim? Neste caso, com a participação de mais dois times: Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers.

Então, o Jumper Brasil criou uma ideia de troca de Ingram para resolver problema para todos os times aqui.

Hawks recebe

Brendan Ingram

Robert Williams

Pelicans recebe

Clint Capela

PJ Tucker

Bones Hyland

Rayan Ruppert

Blazers recebe

De’Andre Hunter

Larry Nance Jr

Clippers recebe

Matisse Thybulle

Jeremiah Robinson

Duop Reath

Mas como funcionaria a troca de Brandon Ingram para Hawks, Pelicans, Clippers e Blazers, afinal?

Bem, neste caso, é simples.

Primeiro, o Hawks receberia um cestinha para atuar ao lado de Trae Young e abriria espaço para Onyeka Okongwuo ser titular. Finalmente, né? Enquanto isso, Robert Williams, sem pressa, poderia vir do banco. O pivô tem uma lesão, mas não seria um grande problema para Atlanta. Isso porque o time ainda conta com o veterano Cody Zeller para ser opção.

Depois, o Pelicans teria um pivô de ofício para que o jovem Yves Missi ganhe “corpo”. Apesar de uma boa estreia na NBA, Missi ainda está muito cru. Então, com Capela no garrafão, o time ajustaria a posição. E tem mais.

Como o armador Dejounte Murray se machucou logo no primeiro jogo, Bones Hyland chegaria para contribuir vindo do banco. Então, com a experiência de PJ Tucker, New Orleans poderia se reagrupar.

Já o Clippers, em busca de uma opção melhor para o garrafão que Kai Jones, levaria Duop Reath, experiente pivô australiano. Além disso, Matisse Thybulle ajudaria muito na defesa.

Por fim, De’Andre Hunter e Larry Nance Jr chegariam ao Blazers para que a equipe pudesse ganhar opções em seu elenco. Enquanto isso, Donovan Clingan teria mais minutos e Nance poderia atuar, também, como ala-pivô.

Troca de Brandon Ingram para Hawks resolveria problemas

Vamos entender que Ingram quer uma extensão, enquanto o Hawks tenta encontrar peças para deixar seu elenco mais forte. Definitivamente, com o ala, daria mais tempo para que o jovem Zaccharie Risacher evolua sem pressa.

Mas mais que isso, o Hawks poderia utilizar Okongwu como titular. E vale lembrar que ele foi muito bem na estreia de Atlanta na temporada, né?

Então, para o Hawks, podendo dar a Ingram uma extensão como o ala quer, atuando ao lado de talentos jovens como Jalen Johnson, Dyson Daniels, além de Risacher, seria muito bom.

Por fim, vale ressaltar que, quando Robert Williams estiver pronto, Atlanta melhoraria muito a sua defesa no garrafão. Uma dupla com Okongwu poderia realmente funcionar.

Para o Pelicans…

Neste caso, New Orleans receberia ainda duas escolhas de primeira rodada do Hawks, sendo uma de 2028 e outra de 2030. Mas mais que isso, resolveria a pendência Brandon Ingram e seu garrafão.

Vale lembrar que o Pelicans possui Trey Murphy (lesionado) e Herb Jones, que podem assumir mais espaço no elenco. Então, quando Murray voltar, o time ficaria assim:

Dejounte Murray

CJ McCollum

Herb Jones

Zion Williamson

Clint Capela

Enquanto isso, viriam do banco Jordan Hawkins, Yves Missi, Trey Murphy, PJ Tucker, Bones Hyland e Javonte Green. É para competir por playoffs.

