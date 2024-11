NBA: Paul George esclarece comentários sobre Clippers

Paul George reencontrou a torcida do Los Angeles Clippers na NBA. O momento, porém, não ficou marcado por homenagens. Pelo contrário, o craque do Philadelphia 76ers foi recebido por vaias dos torcedores que compareceram ao Intuit Dome. O motivo: comentários do jogador sobre a franquia ser o “time B” da cidade.

No episódio recente do seu podcast, Paul George esclareceu os comentários contra o Clippers na NBA. De acordo com ele, o propósito não foi menosprezar a franquia em sua fala. No entanto, as vaias contra um ex-jogador e os espaços vazios na nova casa comprovaram sua afirmação.

“Logo depois que eu acenei, eles voltaram a vaiar. Eu não chamei o Clippers de time B. Eu disse que parecia porque, onde eu ia, as pessoas de Los Angeles diziam: ‘você deveria ser um Laker’. Isso não foi para minimizar nem diminuir. Eu era um Clipper, foi para lá que escolhi jogar. Entretanto, os torcedores provaram que eu estava certo. Eles não lotam nem a casa deles”, afirmou.

O Clippers construiu a nova arena justamente para se ‘separar’ do Lakers. Por anos, as franquias dividiram a Crypto.com Arena. O investimento para a nova casa, aliás, foi de US$ 2 bilhões. O local, inaugurado nesta temporada, tem capacidade para 18 mil torcedores. Porém, o time não tem tido o apoio esperado. Isso porque, a média tem sido de 16,8 mil fãs por partida, sendo a 25ª posição da NBA.

A baixa procura por ingressos, desse modo, reforçou mesmo o comentário polêmico de George sobre o Clippers. A fala aconteceu na offseason. Após assinar com o 76ers, o craque contou sua experiência ao voltar para casa. Afinal, ele é natural de Los Angeles. Embora tivesse escolhido a franquia, ele conta que o amor dos torcedores da cidade era diferente conforme a equipe.

“Acho que, inicialmente, voltar para Los Angeles era como voltar para casa. Mas não era o mesmo amor. Quando eu estava lá, os fãs diziam que eu deveria ter sido um jogador do Lakers. Era tudo o que eu ouvia. Não houve uma recepção aos Clippers. Eles diziam: ‘estamos feliz que você está aqui, mas deveria ter sido um dos Lakers. Jogar no Clippers ao invés do Lakers era como estar no time B”, polemizou George, na época.

A afirmação se somou à passagem pouco vitoriosa do ala em Los Angeles. Contratado a peso de ouro, o astro não conseguiu liderar o Clippers ao sonhado título. Desse modo, sem a proposta desejada para renovação, ele decidiu sair rumo a Filadélfia. Pela equipe da Califórnia, foram cinco temporadas e médias de 23 pontos, 6.0 rebotes e 4.5 assistências. Além disso, ele liderou a franquia às primeiras finais do Oeste em sua história.

