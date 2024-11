Diferença de tamanho entre Draymond Green e Victor Wembanyama viraliza

A derrota do Golden State Warriors para o San Antonio Spurs foi um tropeço inesperado para a franquia de San Francisco. No entanto, uma momento do embate chamou a atenção dos torcedores. Draymond Green e Victor Wembanyama foram flagrados em uma foto onde a diferença de altura entre os jogadores pareceu impressionante.

O pivô do Spurs tem 2,21 metros de altura, enquanto o jogador do Warriors tem 1,98m. Após o confronto, Draymond Green comentou sobre a foto que viralizou e explicou a jogada defensiva da equipe contra Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama fez o Draymond Green parecer pequeno Publicidade E o Green tem 1,98m DE ALTURA 😳 pic.twitter.com/1Xaa9bmicS — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 24, 2024

“Eu vi essa foto e fiquei tipo: ‘cara, o topo da minha cabeça está na altura do peito dele. Está na parte de baixo do logo do Spurs!’. Parece que ele nem se incomoda comigo. É insano.”, comentou o ídolo do Warriors.

A partida aconteceu no último sábado (23) e Wembanyama foi o destaque. Isso porque terminou como cestinha do duelo ao anotar 25 pontos. Enquanto isso, o veterano de Golden State foi discreto. Afinal, anotou apenas um ponto, apesar de contribuir com oito assistências e sete rebotes.

Jogador de Defesa da temporada 2016/17, Draymond Green é considerado um dos melhores defensores da NBA. Por outro lado, Victor Wembanyama bateu na trave para conquistar o título na temporada passada. O pivô do Spurs acabou superado pelo seu compatriota Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves.

Inclusive, Green chegou a fazer campanha para que Wembanyama conquistasse o prêmio de defensor na última temporada e encheu o jovem francês de elogios na época.

“Wemby tem que ser o Defensor do Ano porque ele é incrível defensivamente. A forma como ele impacta o jogo no lado defensivo, seja fora da bola ou não, é um problema. Quando os caras avançam para a cesta e podem ter uma bandeja, mas se viram para o outro lado, é um problema. Eu não sei em que laboratório ele foi criado, mas preciso ir criar um filho neste lugar. Porque ele é inacreditável”.

