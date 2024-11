Joakim Noah revela melhor atributo do jogo de Victor Wembanyama

Joakim Noah e Victor Wembanyama são expoentes de gerações diferentes do basquete francês. Aliás, o ex-atleta nasceu em Nova Iorque e fez a maior parte da sua formação como jogador nos EUA. Mas, apesar dessas diferenças, o ídolo do Chicago Bulls já está fascinado pelo fenômeno do San Antonio Spurs. Os atributos físico-atléticos do jovem são evidentes, mas o pivô aposentado ressalta outra virtude do seu jogo.

“Eu acho que, a princípio, o melhor atributo de Victor é a inteligência. É claro que não se pode ignorar o seu tamanho. Afinal, é um cara de 2,20m de altura que pode saltar até a lua. A sua mobilidade para o tamanho é algo que não dá para ensinar. Então, adicione a sua esperteza. Ele é um jogador extraordinário, certamente”, elogiou o veterano, em recente entrevista a um podcast.

Wembanyama conquistou a mídia especializada e, em particular, os torcedores do Spurs desde que chegou aos EUA. A excelência técnica no basquete, a princípio, fala por si só. Mas essa questão vai além e inclui o seu comportamento, tratamento com a imprensa e até interesses longe das quadras. Noah confessa que é tão fã do jovem talento fora das quatro linhas quanto dentro.

“Tenho sorte de ter conhecido a família de Victor. Por isso, parabenizo os seus pais pela forma como criaram um ótimo ser humano. É um atleta que dorme cedo, valoriza o seu descanso e lê livros nas horas vagas. Depois, inicia a partida e o menino é um terror na defesa. Você acha que tem um arremesso livre, mas, se esse cara está em quadra, provavelmente não tem”, completou o duas vezes all-star.

Joakim Noah, apesar dos vastos elogios, não tem uma relação tão próxima e frequente com Victor Wembanyama. Ambos se conhecem, em síntese. Na verdade, o cenário que coloca o veterano perto do jovem são as transmissões pela televisão. O ex-atleta conta que não perde um jogo do Spurs desde a estreia do futuro craque. E não importa que saiba que o time texano provavelmente não vai vencer.

“Victor é um programa obrigatório para mim. Eu sei que San Antonio não tem um time muito bom, não vai vencer vários jogos, mas quero vê-lo. Preparo a minha pipoca, fico na frente da televisão e preciso ver os seus jogos. Chris Paul foi uma boa contratação, mas ainda precisam de mais jogadores. No entanto, esse garoto é um show por si só”, exaltou o veterano.

Tudo parece estar alinhado para Wembanyama ser um astro da NBA em pouco tempo. Aliás, se já não for. Para Noah, a combinação de habilidade, atratividade e postura do pivô de San Antonio fazem com que o céu seja o limite. “Ele é um jovem bem centrado e sereno não só em quadra, mas no comportamento do dia a dia. Eu acho que adoro tudo nesse garoto”, cravou.

Próximo nível

Mas, obviamente, Wembanyama ainda tem uma longa jornada de evolução pela frente. Pode ser um talento fantástico, mas só está com 20 anos. A tendência é que o francês seja all-star e um dos finalistas de melhor defensor da liga nessa temporada. Então, o que ainda está por vir? Noah aposta em uma maior presença do jovem gigante dentro do garrafão, mas não acha que ninguém deva ter pressa para isso.

“Victor já é a referência ofensiva de San Antonio, então não é uma situação tão simples. Há quem diga que ele arremessa demais para três pontos, mas a sua mecânica é linda. E, além disso, não diria nada que pudesse diminuir a sua confiança nos bastidores. Só deixem que jogue e arremesse. E, certamente, ele vai jogar mais dentro do garrafão assim que ficar mais forte. É o próximo nível do seu jogo”, projetou o ex-atleta.

