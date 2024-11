Victor Wembanyama é o principal candidato ao prêmio de melhor defensor da NBA

Após chegar perto na última temporada, Victor Wembanyama é o favorito ao prêmio de melhor defensor da NBA em 24/25. O francês já ficou em segundo lugar, atrás do conterrâneo Rudy Gobert, na temporada passada. Agora, entretanto, segundo as casas de apostas, é o ano de Wembanyama.

De acordo com a Bovada, as odds do pivô do San Antonio Spurs são de 1.57. Wembanyama lidera a NBA em tocos, com 3.7 por jogo, e ainda tem 1.3 roubo de bola por noite. Além disso, pega 10.5 rebotes em média. São números defensivos ainda mais impressionantes ao lembrarmos que se trata de um segundanista. O atleta, que completa 21 anos em janeiro de 2025, seria o jogador mais jovem a ganhar o prêmio.

O que pode jogar contra ele na votação, segundo analistas, é seu próprio time. O Spurs é somente o 12º melhor time da NBA em índice defensivo. Nunca na história um jogador foi eleito melhor defensor do ano tendo uma defesa fora do top dez da liga.

Embora Victor Wembanyama já seja um dos melhores jogadores da liga, desafiar a história e ganhar o prêmio de melhor defensor do ano da NBA é difícil. Por isso, há a esperança de ganhar o prêmio para os outros concorrentes. Os favoritos e suas odds, após o francês, são:

Evan Mobley – 9.5

Anthony Davis – 13

Dyson Daniels – 13

Bam Adebayo – 17

Draymond Green – 19

Jaren Jackson Jr. – 29

Rudy Gobert – 31

Giannis Antetokounmpo – 51

OG Anunoby – 51

Derrick White – 61

Entre os principais concorrentes de Victor Wembanyama, contudo, só Evan Mobley tem uma defesa top dez da liga. O Cleveland Cavaliers é o sétimo em índice defensivo na NBA. Então, com todos os concorrentes fora de grandes sistemas defensivos, as chances do pivô do Spurs sobem ainda mais.

Evan Mobley lidera o invicto Cavs, e tem 1.5 toco e 8.6 rebotes por jogo. O ala-pivô forma um dos garrafões mais fortes da liga com Jarrett Allen.

Já Anthony Davis é a “âncora” do Los Angeles Lakers. A equipe tem uma das piores defesas da liga sem ele em quadra, mas se torna uma defesa mediana com o pivô jogando. Além disso, o camisa 3 pode receber mais votos para o prêmio da NBA por jogar no Lakers, dizem analistas.

Dyson Daniels, recém chegado no Atlanta Hawks, está impressionando, principalmente com seus roubos de bola. O ala-armador conseguiu a primeira sequência de quatro jogos com ao menos 15 pontos e cinco roubos desde Michael Jordan em 1987.

Fechando o top 5 no prêmio da NBA, Bam Adebayo, pivô do Miami Heat, tem mantido as pontas enquanto Jimmy Butler segue fora. O craque tem 1.3 toco e 9.3 rebotes por jogo. Além disso, esteve entre os cinco mais votados nas últimas cinco temporadas, o que indica que sua hora pode estar chegando.

